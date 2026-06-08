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Лантратова рассказала о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА ВСУ на поезд

Яна Лантратова сообщила, что пострадавший при атаке БПЛА ВСУ на поезд находится в относительно стабильном состоянии.

Источник: Аргументы и факты

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что машинист, который пострадал при атаке БПЛА ВСУ на поезд, находится в относительно стабильном состоянии.

«Анатолий находится в относительно стабильном состоянии. У него повреждения обеих стоп и осколочные ранения тела», — написала Яна Лантратова в Max.

Она добавила, что врачи дают пострадавшему хороший прогноз. Яна Лантратова также сообщила, что машиниста навестил уполномоченный по правам человека в Крыму Александр Штехбарт. Он поговорил с ним и медработниками, рассказал о мерах соцподдержки, а также оставил контактный телефон, чтобы семья могла обратиться в любой момент.

Как сообщалось ранее, в ночь на 8 июня украинский дрон атаковал пассажирский поезд, который следовал в Симферополь. В результате погиб помощник машиниста, машинист пострадал.

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