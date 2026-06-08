Улицы Инструментальная, Полимерная, Титановая появились в ОЭЗ «Кулибин»

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Кулибин» в Дзержинске названия получили пять улиц: теперь там есть Инструментальная, Полимерная, Титановая, Трубная, Бумажная.
Об этом сообщает областное правительство. Названия утвердили постановлением администрации Дзержинска.
Дзержинская часть ОЭЗ «Кулибин» занимает 724,7 га и включает государственную площадку (416,7 га), а также три частные. Улицы с названиями позволяет сделать территорию более комфортной для посетителей площадки, говорит заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
На площадке активно создаётся инфраструктура, а теперь ещё и упрощается навигация.
Ранее сообщалось, что в Дзержинске работал важнейший российский форум по большой химии.