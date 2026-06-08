Улицы Инструментальная, Полимерная, Титановая появились в ОЭЗ «Кулибин»

Дзержинская часть ОЭЗ «Кулибин» занимает 724,7 га и включает государственную площадку (416,7 га), а также три частные. Улицы с названиями позволяет сделать территорию более комфортной для посетителей площадки, говорит заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.