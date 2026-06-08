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Житель Китая купил квартиру на 34-м этаже 32-этажного дома

Житель Китая по фамилии Шэнь купил у застройщика квартиру, этаж с которой впоследствии так и не был возведен.

Житель Китая по фамилии Шэнь купил у застройщика квартиру, этаж с которой впоследствии так и не был возведен. За последующие 4 года ему не удалось добиться полного возврата средств.

В доме, который был построен не в 2015, как планировалось, а в 2017 году было 32 этажа и, соответственно, не было 34-го этажа, где Шэнь приобрел квартиру. Компания-застройщик вернула часть средств, но другую часть получить не удалось, хотя суд поддержал мужчину.

Как уточняется в публикации South China Morning Post, речь идет о «сером» рынке квартир в жилых комплексах, построенных без разрешения.

Квартиры с «серого» рынка в Китае популярны из-за низкой стоимости.

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