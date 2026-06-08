Житель Китая купил квартиру на 34-м этаже 32-этажного дома

В доме, который был построен не в 2015, как планировалось, а в 2017 году было 32 этажа и, соответственно, не было 34-го этажа, где Шэнь приобрел квартиру. Компания-застройщик вернула часть средств, но другую часть получить не удалось, хотя суд поддержал мужчину.