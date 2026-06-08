Собака пробралась на посадочную полосу и приостановила движение в аэропорту: самолеты кружили над Новосибирском

Прошлой ночью в новосибирском Толмачево задержали сразу 11 рейсов. Проблемы наблюдались как на вылетах, так и на прилетах. Больше всего изменений в расписании рейсов в Сочи. Также из Новосибирска с сильной задержкой вылетели рейсы в Душанбе, Норильск и Москву.