Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дом моды Prada создал костюм для высадки астронавтов на Луну

Итальянский дом моды Prada создал специальный костюм для астронавтов NASA. Одежду разработали для участников лунной миссии Artemis IV. О новой разработке сообщили на сайте модного дома.

Источник: Life.ru

Prada работала над проектом совместно с компанией Axiom Space. Партнёр специализируется на создании космической инфраструктуры. Облегающий костюм получил вентиляционные трубки прямо в ткани. Система обеспечивает охлаждение и циркуляцию воздуха во время работы в открытом космосе.

Костюм для лунной миссии NASA. Видео © prada.com.

«Опыт Prada в области инженерного вязания, передовых материалов и инновационных концепций дизайна способствовал разработке одежды следующего поколения, созданной с помощью сложных методов 3D-моделирования и предназначенной для поддержки во время выходов в открытый космос астронавтов до восьми часов», — заявляет компания.

Директор по маркетингу бренда Лоренцо Бертелли представил инновационную разработку в магазине Prada на Манхэттене. Он подчеркнул, что компания накопила широкий спектр технологических возможностей, что пригодится для создания специализированной космической одежды.

В 2024 году Prada и Axiom Space уже представляли скафандр для лунной миссии. На поверхности Луны астронавты будут носить костюм из белого материала. Ткань отражает тепло и защищает от экстремально высоких температур. Материал также оберегает от лунной пыли.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.