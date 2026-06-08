Apple представила iOS 27 и Siri на основе искусственного интеллекта

Обновлённая Siri AI получила отдельное приложение с интерфейсом в формате чата, где можно общаться с ассистентом как текстом, так и голосом. По заявлениям Apple, система стала лучше понимать контекст, анализирует данные из почты, сообщений, календаря и контактов, а также умеет отвечать на вопросы по изображениям и документам на экране.