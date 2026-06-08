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WNP.pl: в Польше работников с Украины заменяют мигранты из Азии и Южной Америки

По данным портала, стремительно растет число трудящихся, прибывающих из Непала, Индии и Филиппин.

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Процесс замены украинских работников мигрантами из Азии и Южной Америки начался в Польше. Об этом сообщил портал WNP.pl.

Как отмечается, хотя украинцы по-прежнему остаются самой многочисленной группой среди иностранцев, работающих в Польше, их число систематически снижается, поскольку они переезжают в страны Западной Европы ради более выгодных условий трудоустройства.

В материале указывается, что освободившиеся вакансии все чаще занимают мигранты из Азии и Южной Америки. В частности, стремительно растет число работников, прибывающих из Непала, Индии и Филиппин.

При этом у многих украинцев могут возникнуть проблемы с возвращением на польский рынок труда. Компании, которые уже наняли работников из Азии или Южной Америки, вряд ли захотят увольнять их только для того, чтобы снова нанять украинцев, пишет портал.

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