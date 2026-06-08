WNP.pl: в Польше работников с Украины заменяют мигранты из Азии и Южной Америки

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Процесс замены украинских работников мигрантами из Азии и Южной Америки начался в Польше. Об этом сообщил портал WNP.pl.
Как отмечается, хотя украинцы по-прежнему остаются самой многочисленной группой среди иностранцев, работающих в Польше, их число систематически снижается, поскольку они переезжают в страны Западной Европы ради более выгодных условий трудоустройства.
В материале указывается, что освободившиеся вакансии все чаще занимают мигранты из Азии и Южной Америки. В частности, стремительно растет число работников, прибывающих из Непала, Индии и Филиппин.
При этом у многих украинцев могут возникнуть проблемы с возвращением на польский рынок труда. Компании, которые уже наняли работников из Азии или Южной Америки, вряд ли захотят увольнять их только для того, чтобы снова нанять украинцев, пишет портал.