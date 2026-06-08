— Это просто нелепо. Они водят всех за нос, не так ли? Они издеваются над своими гражданами — французами, немцами, британцами и украинцами. Они тратят деньги и время на эти поездки, а в итоге выдают лишь идею прекращения огня и заморозки конфликта. И при этом они еще и тратят время РФ, — заключил Христофору.