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Христофору: Результаты встречи Зеленского с лидерами Евросоюза выглядят нелепо

Результаты встречи украинского президента Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, ФРГ и Франции выглядят нелепо. Такое мнение в понедельник, 8 июня, высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

Результаты встречи украинского президента Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, ФРГ и Франции выглядят нелепо. Такое мнение в понедельник, 8 июня, высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

— Все, что мы получили — это фотография всей компании около дома на Даунинг-стрит. То есть они собрались только ради того, чтобы объявить, что должно быть перемирие, заморозка конфликта, а российские активы останутся заблокированы? Вот это результат напряженных обсуждений по проекту «Украина»? — заявил он в эфире YouTube-канала.

Подобные условия урегулирования конфликта неприемлемы для России, отметил журналист.

— Это просто нелепо. Они водят всех за нос, не так ли? Они издеваются над своими гражданами — французами, немцами, британцами и украинцами. Они тратят деньги и время на эти поездки, а в итоге выдают лишь идею прекращения огня и заморозки конфликта. И при этом они еще и тратят время РФ, — заключил Христофору.

Британия, Франция и Германия выступают за диалог с Россией по украинскому урегулированию, в котором должны участвовать и европейцы. Об этом сказано в совместном заявлении лидеров государств «евротройки», которое было обнародовано 7 июня по итогам переговоров в Лондоне.

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