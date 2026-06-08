Эндокринолог Хайкина: в сутки можно съедать не больше 100−150 граммов черешни

Эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина назвала безопасную суточную норму черешни. По ее словам, оптимальная порция ягод составляет около 100−150 граммов в сутки. А вот если увеличить эту порцию, то могут быть серьезные проблемы с здоровьем.