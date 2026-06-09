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Что можно и нельзя делать в Федорин день 9 июня, который называют Домовница

Собрали приметы и запреты на 9 июня, когда принято отмечать Федорин день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 9 июня вспоминает святую Федору. В народе празднуют Федорин день. Однако существует еще одно название — Домовницы. Все дело в том, что предки старались задобрить Домового, который мог помочь в делах.

Что нельзя делать 9 июня.

Не рекомендуется выносить из дома мусор, так как вместе с ним можно вынести и благополучие. А женщинам 9 июня запрещено болтать без надобности, чтобы не наговорить лишнего.

Что можно делать 9 июня.

По традиции, в названный день задабривали Домового. Так, за печку или же в другое укромное место для него оставляли еду и несколько монет. Подобное, как считалось, могло принести в дом удачу, финансовое благополучие.

Согласно приметам, плохая погода обещает дождливую и холодную осень. В том случае, если с утра душно, то в скором времени погода ухудшится.

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