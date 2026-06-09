Что можно и нельзя делать в Федорин день 9 июня, который называют Домовница

Православная церковь 9 июня вспоминает святую Федору. В народе празднуют Федорин день. Однако существует еще одно название — Домовницы. Все дело в том, что предки старались задобрить Домового, который мог помочь в делах.
Что нельзя делать 9 июня.
Не рекомендуется выносить из дома мусор, так как вместе с ним можно вынести и благополучие. А женщинам 9 июня запрещено болтать без надобности, чтобы не наговорить лишнего.
Что можно делать 9 июня.
По традиции, в названный день задабривали Домового. Так, за печку или же в другое укромное место для него оставляли еду и несколько монет. Подобное, как считалось, могло принести в дом удачу, финансовое благополучие.
Согласно приметам, плохая погода обещает дождливую и холодную осень. В том случае, если с утра душно, то в скором времени погода ухудшится.
Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июне 2026: список адресов, даты отключения.
Кстати, в Минске родители привезли дочь в милицию после переписки в интернете.
А вот что произошло в лесу под Минском, где нашли разрушенные гнезда и погибших птенцов серой цапли: «Птицы несколько дней кружили над местом».