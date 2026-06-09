Что можно, а что нельзя делать в Федорин день 9 июня 2026

9 июня 2026 года — особенная дата в народном календаре. В этот день православная церковь вспоминает мученицу Феодору Александрийскую, а в народе празднуют Федорин день (или Федору Домовницу). Наши предки относились к этой дате с особым почтением, ведь считалось, что нарушение запретов может обернуться серьезными неприятностями — от болезней и ссор до полного безденежья.
Чего категорически нельзя делать 9 июня.
Запреты на деньги и достаток.
Не одалживайте муку, крупу и деньги. Согласно поверьям, вместе с этими продуктами и деньгами из дома уходит благополучие. Особенно опасны займы после заката — вместе с вещью вы отдаете удачу. 7 вещей, из-за которых уходит удачаНе оставляйте грязную посуду после ужина. Это одно из самых строгих правил! Наши предки верили: если тарелки и чашки простоят немытыми до утра, домовой обидится, а семья может лишиться всех накоплений и познать голод. Почему у меня ничего не получаетсяНе выносите сор из избы. «На Федору не выноси из избы сору» — гласит главная поговорка дня. Считалось, что под веником может прикорнуть домовой, и нерадивая хозяйка выметет его вместе с мусором. А без защитника в дом придут беды. Газлайтинг в любви: 10 фраз, после которых вы начнете сомневаться в своей адекватностиНе давайте ничего из дома после заката. Особенно опасно отдавать огонь (угольки, зажженную лучину) — это может привести к пожару или серьезным финансовым потерям.
Запреты на слова и общение.
Не сплетничайте и не болтайте попусту. Святую Федору считали «колючей на язык», и в ее день пустые разговоры могли обернуться бедой. Сплетня, сказанная 9 июня, облетит всю округу и вернется к вам в самом неподходящем виде. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуНе вмешивайтесь в чужие разговоры и не подслушивайте соседей. Из-за этого могут заболеть зубы или, что еще страшнее, можно оглохнуть. Не сквернословьте у очага — это может стать причиной пожара. Не жалуйтесь на мужа или жену и не выносите семейные ссоры на люди. Слова, сказанные с горечью в этот день, обладают особой силой и могут сбыться. Кризис в отношениях по годам: таблица опасных периодов и как их пережитьНе спорьте и не ссоритесь. Конфликт, начатый 9 июня, по поверью, будет тянуться до самой осени, и никто из сторон не забудет обиды. 7 фраз, которые убивают любовь: чего никогда не стоит говорить партнеру.
Запреты на домашние дела.
Не убирайтесь в доме. Не мойте полы, не метите веником — вместе с мусором можно выгнать домового, который защищает жилье от невзгод. Не стирайте. Особенно детские вещи. Считалось, что вода смоет с одежды защиту от сглаза, а у ребенка можно «забрать» здоровье. Не готовьте ничего из ягод — ни морса, ни пирогов с начинкой. Нарушение запрета грозит ссорами в семье. Токсичные отношения: 7 красных флагов, которые нельзя игнорировать ради безопасностиНе делайте талисманы и обереги. Темные силы могут затаиться в поделке, и украшение не защитит, а навредит.
Запреты для девушек.
Не вставайте из-за стола последней — иначе вовек под венец не пойти. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истинНе проводите день исключительно в женской компании. Нужно выйти на улицу и поговорить хотя бы с одним мужчиной, иначе можно остаться старой девой. Почему мы выбираем не тех: 7 скрытых сценариев из детстваНе допивайте и не доедайте за детьми. Считалось, что из-за этого младшие вырастут слабовольными и ведомыми, что в будущем обернется проблемами и с противоположным полом, и с законом.
Ночные и другие запреты.
Не смотрите в ночное небо. Тот, кто заметит падающую звезду, скоро столкнется с бедой. Что такое Асцендент и как он влияет на вашу жизньНе жгите костров. Огонь в Федорин день считался «говорливым» — все сказанное у огня разнесется по округе в искаженном виде. Не болтайте ногами под лавкой, не смейтесь во время еды и не выглядывайте в окно ночью — так можно нечисть приманить. Вампиры, великаны и зомби: когда болезнь становится мифомНе прощайтесь на пороге или на лестнице — человек может не вернуться. Почему покойников выносят вперед ногами.
Что можно и нужно делать 9 июня.
Домашние дела.
Задобрите домового. Поставьте за печку или в укромном углу горшочек с кашей, налейте молока, положите несколько монет. Домовой обрадуется гостинцам и будет оберегать семью от бед. Привлеките деньги в дом. Положите на подоконник кошелек с мелочью, сверху поставьте стакан воды, а утром выпейте эту воду. Или поставьте в укромном месте любую посуду и бросьте туда несколько медных монет. Разберите шкафы, выбросьте хлам. Это разрешается и даже приветствуется. Займитесь рукоделием или другими тихими домашними делами. Помиритесь с теми, с кем в ссоре. Если видите ссорящихся, брызните на них водой — это должно их успокоить.
Уличные дела.
Выйдите на утреннюю росу. Умойтесь ею или просто пройдитесь босиком по траве. Наши предки верили: кто умоется росой в Федорин день, проживет без болезней до следующего лета. Как радовать себя каждый деньПостойте под солнечными лучами — это избавит от проблем со здоровьем. Вечная усталость? 4 анализа, которые нужно сдать весной, чтобы исключить скрытый дефицитПустите по воде кораблик из коры или листа (вместе с детьми). Чем дальше уплывет, тем больше путешествий и открытий ждет семью.
Сны и планы.
Обратите внимание на сны. Сон с 8 на 9 июня считается вещим — он сбудется, но не раньше чем через две недели. Главное условие: никому не рассказывайте увиденное. Особенно важны сны с участием ушедших родных — они могут подсказать решение давней проблемы.
Запишите цифры из сна — они могут указывать на даты важных событий.
Займитесь давно отложенными делами. Вторником управляет Марс — планета действия, а не колебаний. Решение сложных вопросов придет само собой.
Народные приметы погоды на 9 июня.
Жаркое утро — ДождьОбильная роса, которая долго не высыхает — ГрозаДухота на рассвете, лес шумит без ветра — ОсадкиДым из трубы стелется вниз — НенастьеУ жимолости пропал запах — ЗасухаРябина пышно цветет — Богатый урожай овсаМного кузнечиков — Засушливое летоРадуга после дождя — Много фруктов и овощейТуман по земле — Грибная осень.
Какая погода стоит 9 июня — такой она повторится и осенью.
Кто празднует именины.
9 июня 2026 года именины отмечают: Анастасия, Диана, Иван, Леонид, Леонтий, Нил, Петр и Феодора.
Федорин день — время тишины, домашнего тепла и уважения к невидимым хранителям вашего очага. Не бойтесь примет как строгих запретов, а воспринимайте их как мудрость предков, проверенную веками. Проведите 9 июня в спокойствии, избегайте пустых ссор и сплетен, уделите внимание семье — и тогда, по народным поверьям, удача и достаток не покинут ваш дом до следующего лета.
Берегите себя и свой дом!
Кто такая Феодора Александрийская.
Феодора Александрийская — христианская святая, мученица, жившая на рубеже III и IV веков в городе Александрия Египетская. Её память Православная церковь совершает 9 июня (по новому стилю). В народном календаре этот день известен как Федорин день или Федора Домовница. Житие святой Феодоры — это история о мужестве, вере, самопожертвовании и удивительной преданности Христу, которая не сломилась даже перед лицом жестоких гонений.
История Феодоры Александрийской примечательна тем, что в ней переплелись судьбы двух мучеников — самой Феодоры и воина Дидима, который пожертвовал собой ради её спасения. Эта история сохранилась в церковных преданиях и житийной литературе, дошедшей до наших дней. Чтобы понять, кем была эта святая, необходимо обратиться к историческому контексту эпохи, в которую она жила.
Исторический контекст: гонения при императоре Диоклетиане.
Феодора жила в Александрии во времена правления римского императора Диоклетиана, который правил с 284 по 305 год. Этот период вошел в историю как одно из самых масштабных и жестоких гонений на христиан в Римской империи. Диоклетиан, стремясь восстановить традиционную римскую религию и укрепить единство империи, издал серию указов против христиан. Христианам запрещалось собираться на богослужения, их лишали гражданских прав, разрушали церкви, а священные книги предавали огню. Тех, кто отказывался принести жертву римским богам, подвергали пыткам, тюремному заключению и казням.
Александрия в то время была одним из крупнейших центров христианства наряду с Римом и Антиохией. В этом городе жили знаменитые богословы, здесь существовала сильная христианская община, которая, несмотря на преследования, продолжала исповедовать свою веру. Именно в этой обстановке страха и неопределенности жила и формировалась как личность святая Феодора.
Происхождение и юность Феодоры.
Точных исторических сведений о происхождении Феодоры Александрийской сохранилось немного. Из жития известно, что она была молодой девушкой, которая с ранних лет посвятила себя Богу. Феодора приняла обет безбрачия и целомудрия, решив не выходить замуж, а посвятить свою жизнь служению Христу. В те времена такой шаг был необычным и требовал немалого мужества, особенно в условиях, когда христианство находилось под запретом.
Феодора происходила, судя по всему, из достаточно благополучной семьи, но точных данных о её родителях и социальном положении не сохранилось. Важно понимать, что в александрийском обществе того времени женщины традиционно выходили замуж рано, и отказ от замужества воспринимался как отклонение от нормы. Тем не менее, Феодора твердо стояла на своем решении, руководствуясь глубокой верой в Христа.
Арест и допрос.
События, приведшие Феодору на суд, разворачивались следующим образом. В ходе гонений, организованных императором Диоклетианом, христиан повсеместно выявляли и принуждали к отречению от веры. Феодору, как открыто исповедующую христианство и при этом отказывающуюся от замужества во имя Бога, схватили и привели на суд к правителю Александрии.
На допросе судья спросил Феодору, почему она, молодая и красивая девушка, до сих пор не вышла замуж. Ответ Феодоры был прост и тверд: она посвятила себя Богу и не желает вступать в брак. Этот ответ не устроил судью, который видел в таком поведении не только религиозное инакомыслие, но и нарушение общественных устоев. Для римского чиновника отказ от замужества был столь же неприемлем, как и отказ приносить жертвы языческим богам.
Судья потребовал от Феодоры принести жертву римским богам и отречься от Христа. Феодора отказалась. Тогда её заключили в темницу, надеясь, что изоляция и лишения сломят её волю. Но даже в тюремном заточении Феодора не отреклась от своей веры. Она молилась и укреплялась духом, ожидая своей участи.
Наказание: отправка в блудный дом.
Поняв, что угрозы и заключение не действуют на Феодору, правитель Александрии вынес жестокий и унизительный приговор. Девушку, давшую обет целомудрия, решили осквернить самым позорным образом — её определили в блудный дом. Это было распространенное в Римской империи наказание для женщин, которые отказывались подчиняться воле властей или нарушали общественные нормы. Для христианки, хранившей чистоту ради Христа, это было худшее из возможных наказаний — не физическая смерть, но духовное надругательство.
Феодору отправили в одно из таких заведений, где она должна была быть обесчещена. Источники не уточняют, сколько времени она там провела, но известно главное: Бог не оставил свою верную рабу. Именно в этот критический момент в её судьбу вмешался человек, чье имя навсегда останется в истории рядом с именем Феодоры.
Воин Дидим: спаситель и соратник.
Дидим был молодым христианским воином. Узнав о том, какая участь постигла Феодору, он не смог остаться равнодушным. Дидим принял дерзкое и рискованное решение — спасти девушку ценой собственной свободы и, возможно, жизни. Он переоделся в женскую одежду и под видом посетителя проник в блудный дом.
Когда Дидим вошел туда, он застал ситуацию, которая не терпела промедления. Он сумел разогнать мужчин, находившихся в заведении, и подошел к Феодоре. Дидим снял с себя воинскую одежду, отдал её Феодоре и велел ей немедленно уходить, прикрывшись его плащом. Феодора, повинуясь его приказу, покинула злополучное место и скрылась. Дидим же остался в женской одежде, которую ранее надел, и был схвачен стражами.
Разоблачение и новый приговор.
Когда обнаружилось, что девушка сбежала, а в блудном доме задержан переодетый мужчина, поднялся переполох. Дидима привели к правителю Александрии на допрос. Воин не стал отпираться и честно рассказал, что сделал и почему. Он заявил, что является христианином и не мог оставить сестру по вере на поругание.
Правитель пришел в ярость. Обман, дерзость и открытое неповиновение властям требовали сурового наказания. Дидима приговорили к смерти. Однако на этом история не закончилась.
Феодора, узнав, что её спаситель приговорен к казни, не смогла оставаться в безопасном укрытии. Её христианская совесть не позволила ей принять спасение ценой чужой жизни. Она вернулась к правителю и добровольно явилась к нему, заявив, что именно её должны казнить, а не Дидима. Феодора объяснила, что именно она является той самой христианкой, которую приговорили к поруганию, и что Дидим лишь исполнил заповедь любви к ближнему, придя ей на помощь.
Смертный приговор и казнь.
Правитель, увидев, что оба христианина добровольно приходят к нему и просят казни, не смягчился. Он подтвердил смертный приговор для обоих. Феодора и Дидим были казнены вместе. Способ казни, согласно житийной традиции, был мучительным. Оба мученика были обезглавлены мечом — это был распространенный вид казни в Римской империи для тех, кто не был римским гражданином или совершил тяжкое преступление.
После казни их тела были сожжены. Это также имело символическое значение — огонь в представлении римлян уничтожал не только тело, но и как бы лишал человека возможности быть погребенным по обычаю. Однако для христиан физическая смерть и даже сожжение тел не имели значения — душа мученика восходила к Богу.
Почитание и канонизация.
Святая Феодора Александрийская и святой Дидим были причислены к лику святых. Их память Православная церковь совершает в один день. Феодору почитают как мученицу, сохранившую целомудрие и верность Христу даже перед лицом позора и смерти. Дидима почитают как мученика и исповедника, проявившего удивительное мужество и братолюбие.
В православной традиции существует также другая святая с похожим именем — Феодора Александрийская, жившая несколько позже и известная как преподобная. Это другая святая, которую часто путают с мученицей. Преподобная Феодора Александрийская жила в V веке и известна своим покаянным подвигом — она ушла в мужской монастырь под видом инока и долгие годы терпела несправедливые обвинения, искупая свой грех. Но это совершенно другая история. Мученица Феодора, о которой идет речь, жила раньше, во времена гонений Диоклетиана.
Феодора Александрийская в народном календаре.
На Руси день памяти мученицы Феодоры Александрийской, который приходится на 9 июня, получил название Федорин день или Федора Домовница. Народное почитание святой приобрело своеобразные черты, порой далекие от первоначального жития. Святую Федору на Руси считали «колючей на язык» — возможно, из-за её твердых ответов на суде и непоколебимости в вере.
В Федорин день крестьяне старались не выносить сор из избы, чтобы вместе с мусором не вымести домового, которого называли «хозяином дома». Домового задабривали, ставя за печку горшок с кашей и монеты. Женщинам запрещалось сплетничать и болтать попусту, чтобы не накликать беду. Эти народные обычаи лишь отдаленно связаны с историей святой мученицы, но они показывают, как глубоко христианские святые входили в народный быт и сознание.
Символическое значение подвига Феодоры.
Подвиг святой Феодоры Александрийской имеет глубокий нравственный и богословский смысл. Во-первых, это история о верности своему слову и обету. Феодора с юных лет посвятила себя Богу и не отступила от этого решения даже перед лицом смерти и позора. Во-вторых, это пример того, как Бог может послать помощь в самый безвыходный момент. Дидим появился тогда, когда, казалось, спасение было невозможно.
В-третьих, поступок Феодоры, вернувшейся к судье и добровольно принявшей смерть, — это пример высочайшего самопожертвования и благодарности. Она не могла жить с мыслью, что кто-то погиб ради неё. Это решение отражает христианское понимание любви: нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
Святая Феодора также является примером для христианских женщин и девушек. Она показала, что целомудрие и чистота — это не отсутствие возможностей, а осознанный выбор, который человек делает ради высших ценностей. Её жизнь и смерть — это проповедь, сказанная не словами, а делами.
Иконография святой Феодоры.
На православных иконах святая Феодора Александрийская обычно изображается как молодая женщина с крестом в руке — символом мученичества и веры. Иногда её изображают вместе со святым Дидимом. На иконах она может быть представлена в красных одеждах — цвет мученической крови, или в белых — символ чистоты и целомудрия.
В русской иконописной традиции святую Федору часто изображали в виде строгой женщины с сосредоточенным взглядом, что соответствовало народному представлению о ней как о «колючей на язык» святой, которая не терпит пустословия и сплетен.
Мощи и места почитания.
Точных сведений о местонахождении мощей святой мученицы Феодоры Александрийской не сохранилось. Известно, что после казни тела святых были сожжены, поэтому традиционного обретения мощей, как у других святых, не произошло. Тем не менее, это не мешает почитанию святой, поскольку в Православной церкви существует практика почитания святых, мощи которых утрачены или уничтожены, но их подвиг засвидетельствован историей и преданием.
Дни памяти святой Феодоры Александрийской совершаются не только 9 июня. В некоторых православных календарях она упоминается также в Соборе Александрийских святых — общем праздновании в честь всех святых, связанных с Александрийской церковью.
Значение для современного христианина.
Для современного христианина история Феодоры Александрийской — это не просто древнее предание, а живой пример того, как можно сохранять верность своим принципам в любых обстоятельствах. Феодора не была богословом, не писала книг, не основывала монастырей. Её главный подвиг — это твёрдость духа и готовность умереть за то, во что она верила.
В современном мире, где давление общества часто заставляет людей поступаться своими убеждениями, пример Феодоры напоминает о том, что есть ценности, которые выше мнения окружающих, выше страха перед наказанием, выше самой жизни. Её готовность принять позор и смерть ради Христа показывает, что для верующего человека духовная чистота и верность Богу важнее любых земных благ.
Кроме того, история Феодоры и Дидима — это пример подлинной христианской общины, где люди готовы жертвовать собой ради друг друга. Дидим рискнул всем, чтобы спасти незнакомую ему девушку. Феодора не приняла спасения ценой его жизни и вернулась на смерть. Такое взаимное самопожертвование является идеалом христианских отношений, о котором говорится в Евангелии.
Святая мученица Феодора Александрийская — одна из многих тысяч христиан, пострадавших за веру в первые века нашей эры. Её история не самая известная и не самая подробная среди житий святых, но она содержит в себе все основные элементы мученического подвига: верность Христу, готовность страдать, отказ отречься от веры, помощь от Бога через другого человека и, наконец, добровольное принятие смерти.
В лице Феодоры Александрийской Православная церковь почитает не только её саму, но и всех христианских женщин, которые в разные эпохи и в разных странах сохраняли веру и целомудрие перед лицом гонений и насмешек. Её память, совершаемая 9 июня, — это напоминание о том, что вера без дел мертва, но и дела без веры не имеют смысла. Феодора соединила в своей жизни и то и другое: глубокую веру в Христа и конкретные поступки, подтверждающие эту веру, включая самый главный поступок — принятие мученической смерти.
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