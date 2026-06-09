Бывший вице-премьер Шахрай предложил удвоить число предметов на ЕГЭ

«Надо усилить творческую часть образования. Пусть 60−70% баллов для поступления абитуриент получает за счет решения шаблонных задач, а остальные добирает на конкурсах и олимпиадах. В этом была сила советского образования, что оно культивировало в школьниках творческое начало, умение рассуждать и решать нестандартные задачи. А с введением ЕГЭ мы стали учить детей как роботов», — добавил Шахрай.