Бывший вице-премьер Шахрай предложил удвоить число предметов на ЕГЭ

Введение единого государственного экзамена ухудшило качество среднего образования в России. Об этом заявил aif.ru экс-зампред правительства РФ, директор Института правоведения РГГУ Сергей Шахрай.
Применение ЕГЭ для оценки знаний выпускников школ в пилотных регионах началось 25 лет назад, в июне 2001 года. Полностью на эту модель Россия перешла в 2009 году.
«Натаскивание ребенка на решение тестов по 1−3 предметам — это пародия на образование, профанация учебного процесса в старших классах. Да, талантливым ребятам из глубинки ЕГЭ облегчил поступление в лучшие вузы. Но таких всего 2−3%. При этом качество образования просело для всех школьников», — сказал Шахрай.
По мнению эксперта, необходимо расширить ЕГЭ с трех до шести-семи предметов по примеру Китая, где абитуриенты сдают математику, китайский и иностранный язык, а также три предмета, связанных с будущей специальностью.
«Надо усилить творческую часть образования. Пусть 60−70% баллов для поступления абитуриент получает за счет решения шаблонных задач, а остальные добирает на конкурсах и олимпиадах. В этом была сила советского образования, что оно культивировало в школьниках творческое начало, умение рассуждать и решать нестандартные задачи. А с введением ЕГЭ мы стали учить детей как роботов», — добавил Шахрай.
Полностью интервью Сергея Шахрая читайте на aif.ru.