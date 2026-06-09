Зумеры в Зазеркалье: хоррор 20-летнего режиссера — в лидерах кинопроката

— «Закулисье реальности» встраивается в новую волну хорроров, которая переосмысляет подход к жанру, находит новые инструменты взаимодействия со зрителем и нащупывает триггерные точки поколения зумеров. Как и у «Собирателя душ», и у фильма «Одно целое» хоррор здесь не самоцель, а лишь форма, через которую режиссеры поднимают актуальные проблемы. Студия А24 чутко считывает переживания своей аудитории и предлагает релизы, которые если не помогают справиться с тревожностью от происходящего в мире, то хотя бы признают существование этих проблем, чего иногда и не хватает современному зрителю, — заявила эксперт.