Зумеры в Зазеркалье: хоррор 20-летнего режиссера — в лидерах кинопроката

Второй уикенд подряд посещаемость кинотеатров держится на одном уровне. 1,5 млн зрителей пришли посмотреть новинки проката. В числе лидеров — уже две недели занимающий первую позицию американский байопик «Майкл», который заработал за эти выходные почти 250 млн рублей, а новинка — фильм-хоррор «Закулисье реальности» — уже в первый уикенд проката собрала почти 176 млн рублей, заняв заслуженную вторую строчку. На третьем месте расположился боевик Гая Ричи «Грязные деньги», чья касса составила 47,2 млн рублей. Также в лидерах семейная комедия «Дени и Мэни в кино!» от «НМГ Кинопрокат» и американский фильм ужасов «Обсессия». «Известия» оценили предварительные итоги отечественного бокс-офиса за прошедшие выходные.
Стойкий «Майкл».
Лидерство по-прежнему удерживает биографический фильм «Майкл», посвященный жизни и творчеству одной из самых значимых фигур XX века — навсегда изменившего музыкальную индустрию поп-короля Майкла Джексона. По данным ЕАИС (Единая федеральная автоматическая информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах. — Ред.), картина собрала 249 млн рублей — примерно на 72 млн рублей меньше, чем в прошлые выходные. А среднее количество зрителей за сеанс, напротив, увеличилось: если в прошлый уикенд насчитывалось 20 человек, то в этот — 22.
Шоураннером проекта стал Грэм Кинг, известный успешным продюсированием «Богемской рапсодии», посвященной жизни Фредди Меркьюри.
Из новинок самой просматриваемой оказался научно-фантастический фильм ужасов «Закулисье реальности» от 20-летнего режиссера американской студии А24 Кейна Парсонса. По данным ЕАИС, за уикенд хоррор заработал 175,8 млн рублей. Картина стала рекордсменом по количеству зрителей за сеанс: в среднем на каждом показе было 24 человека.
Фильм рассказывает о владельце мебельного магазина Кларке, который случайно натыкается на альтернативный мир под названием Закулисье. Пространство представляет собой нескончаемый коридор из комнат с желтыми стенами. Герой одержим идеей разобраться, что происходит в этом месте, и втягивает в эту авантюру других людей.
Президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова рассказала «Известиям», что успех проекта заключается в его оригинальности и неординарном подходе.
— «Закулисье реальности» встраивается в новую волну хорроров, которая переосмысляет подход к жанру, находит новые инструменты взаимодействия со зрителем и нащупывает триггерные точки поколения зумеров. Как и у «Собирателя душ», и у фильма «Одно целое» хоррор здесь не самоцель, а лишь форма, через которую режиссеры поднимают актуальные проблемы. Студия А24 чутко считывает переживания своей аудитории и предлагает релизы, которые если не помогают справиться с тревожностью от происходящего в мире, то хотя бы признают существование этих проблем, чего иногда и не хватает современному зрителю, — заявила эксперт.
Из интернета в кино.
Семейная комедия «Дени и Мэни в кино!», вышедшая в российский прокат 4 июня, стала второй по счету среди новинок прошедшего уикенда, а среди всех лидеров заняла четвертое место. Бокс-офис фильма составил 37,5 млн рублей.
Главные герои картины — популярный в русскоязычном интернет-пространстве дуэт лабрадора Дени и сфинкса Мэни, который уже на протяжении пяти лет собирает миллионы просмотров в Сети. Кроме того, в качестве камео в картине появились олимпийская чемпионка Евгения Медведева, комик Дмитрий Хрусталёв и актер Артём Ткаченко.
— Картина привлекла в кино фанатов лабрадора Дени и сфинкса Мэни, которые следят за жизнью парочки в соцсетях, где этот нетривиальный дуэт пользуется огромной популярностью. Благодаря рейтингу 6+ в кинотеатры пошли и семьи с детьми. Комедия «Дени и Мэни в кино!» сработала в рамках ожидания, — отметила Ольга Зинякова.
Впрочем, по словам эксперта, в следующий уикенд фильму не стоит рассчитывать на значительное увеличение сборов — в прокат выходят «Холоп 3» и два конкурента по тематике и рейтингу: «Зверолюция» и «Школа магических зверей. Хранители чуда».