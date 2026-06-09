Календарь на 9 июня: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

9 июня свой профессиональный праздник отмечают работники архивов и организаций по аккредитации. Кроме того, есть повод поздравить мотоциклистов и сказать теплые слова близким друзьям. По народному календарю — Федорин день: время печь пироги, чтобы задобрить домового. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 9 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Что отмечают в России и мире 9 июня.
* ~Международный день архивов~
Архивы — бесценные свидетельства истории, кладезь фактов и данных. Сегодняшняя дата отмечается в честь создания в 1948 году Международного совета архивов под эгидой ЮНЕСКО. На Руси первые архивы появились еще в X веке при монастырях, а сегодня архивные фонды активно оцифровываются — это делает исторические материалы доступными и для исследователей, и для широкой аудитории.
* ~Всемирный день аккредитации~
В 2008 году по решению Генеральной ассамблеи ILAC и IAF в календаре международных праздников появилась новая дата — Всемирный день аккредитации. С тех пор каждый год в этот день свой профессиональный праздник отмечают сотрудники аккредитационных центров и служб. Эти специалисты помогают подтверждать полномочия и компетентность различных компаний, организаций, лабораторий.
* ~Всемирный день мотоциклиста~
Ежегодно во второй вторник июня международное байкерское сообщество отмечает День мотоциклиста (в 2026 году он выпадает на 9-е число). В России праздник проходит в начале мотосезона. Это не только хороший повод для дружеских встреч, мотофестивалей и масштабных заездов, но и напоминание о важности безопасной езды. Летом происходит всплеск аварий с участием мотоциклистов — чтобы избежать беды, важно быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах.
* ~Международный день друзей~
9 июня во многих странах отмечают неофициальный Международный день друзей. Точно неизвестно, кто стал инициатором этого праздника, однако со временем он получил популярность во всем мире. Этот день — хороший повод встретиться с друзьями или просто напомнить им, как много они для нас значат.
* ~День Дональда Дака~
В этот день в 1934 году на киноэкраны вышел короткометражный мультфильм «Маленькая мудрая курочка». В нем впервые появился персонаж Дональд Дак — симпатичный, смешной и вспыльчивый утенок, созданный Уолтом Диснеем. Белый селезень быстро очаровал зрителей и стал одним из самых популярных мультипликационных персонажей всех времен. В 2005 году на Аллее Славы в Голливуде появилась именная звезда в смешного утенка.
* ~Всемирный день памяти домашних животных~
Еще одна переходящая дата, выпадающая на второй вторник июня. Всемирный день памяти домашних животных появился по инициативе Американской ветеринарной медицинской ассоциации. В этот день принято вспоминать своих ушедших четвероногих друзей и помогать бездомным животным.
Что отмечают в разных странах 9 июня.
День коронации короля Абдаллы — Иордания. В 1999 году на престол взошел монарх Абдалла II. Четверть века его правления стала золотым периодом в истории государства: экономика страны окрепла и выросла. Король пользуется большой популярностью в Иордании. Сегодня в его честь по всей стране пройдут праздничные мероприятия.
Национальный день готовки впрок — США. Этот праздник появился с целью популяризировать приготовление еды дома. В США очень сильны традиции питания на скорую руку, многие только разогревают полуфабрикаты. Праздник призывает людей готовить вкусную домашнюю еду впрок, часть которой можно расфасовать по контейнерам и заморозить.
День южноамериканского футбола — Уругвай. В 1924 году на Олимпийских играх в Париже сборная Уругвая победила в финале команду Швейцарии. Это событие и послужило поводом для учреждения в стране Дня южноамериканского футбола.
Религиозные праздники 9 июня.
* День памяти мучеников Феодоры девы и Дидима воина.
Святые мученики Феодора и воин Дидим пострадали за христианскую веру в период гонения в Александрии в самом начале IV века. Святая дева Феодора отказалась от замужества и решила посвятить себя Богу. Правитель Александрии Евстратий отправил ее в темницу, а потом в публичный дом — на поругание. Девушку спас христианин Дидим. Но его самого схватили и приговорили к смерти. Узнав об этом, Феодора пришла на место казни и приняла смерть вместе с воином.
* День памяти праведного Иоанна Русского.
Святой исповедник Иоанн Русский родился в Малороссии в конце XVII века. С ранних лет он отличался благочестием и высокими душевными качествами. Когда юноша возмужал, его призвали на службу в армию Петра Первого. В 1711 году во время Прутского похода его вместе с сослуживцами пленили татары. Они продали русских мужчин начальнику турецкой конницы, а тот перевез праведного Иоанна к себе на родину и сделал его рабом.
Владелец всячески пытался обратить раба в свою веру, однако христианин проявил невероятное упорство. Он выполнял самую черную работу, терпеливо сносил побои и насмешки, но от веры в Христа не отказывался. При этом своим гонителям он отвечал не злобой, а добрым словом. Со временем хозяин проникся к нему уважением и даровал свободу. Когда спустя годы праведный Иоанн скончался, его мощи остались нетленными и стали источником многих чудес. Их перенесли в храм, куда потянулись паломники.
Народные праздники 9 июня.
* Федорин день.
В этот день на Руси вспоминали подвиг святых мучеников Феодоры и Дидима. Ссоры и сплетни были под запретом: люди верили, что пущенный слух обойдет всю деревню. Говорили: «Федора за углом норовит узнать о худом», а потому «На Федору не выноси из избы сору». Хозяйки пекли пироги с капустой, зеленью, репой или грибами, а также варили кашу. Кусок пирога или горшочек каши обязательно ставили за печку для домового.
Именины 9 июня.
* Анастасия,
Приметы: что можно и что нельзя делать 9 июня.
Приметы о погоде.
Очень душно с утра — скоро пойдет дождь.
По земле дождевые червяки ползают — к сильной грозе.
Рябина цветет пышным цветом — к богатому урожаю овса.
Туман ползет по земле — много грибов уродится.
Чем больше шишек выросло на елке — тем лучше будет урожай огурцов.
В поле кузнечики стаями прыгают — к засухе.
Что можно делать 9 июня.
* Заниматься домашними делами, убираться, но не подметать пол.
Что нельзя делать 9 июня.
* Злословить, сплетничать, ссориться.
Лунный календарь 9 июня.
Фаза Луны: убывающая Луна, 24-й лунный день.
До 11:28 Луна в знаке зодиака Рыбы, после этого переходит в знак Овна.
По мнению эзотериков, этот день отлично подходит для созидания и новых дел. На успех обречены как малые начинания, так и крупные. Астрологи рекомендуют быть смелей и креативней. Также день подходит для решения накопившихся нерешенных вопросов и деловых переговоров.
В плане домашних дел день идеален для уборки и расхламления шкафов. Хорошо заниматься уборкой вместе с родными — это укрепит отношения. В личном плане день подходит для завязывания новых отношений и развития уже существующих.
Сегодня не рекомендуется переедать, злоупотреблять алкоголем и отправляться в путешествия.
9 июня родились люди под знаком зодиака Близнецы. Их стихия — воздух. Это очень обаятельные, щедрые и творческие личности.
Какие исторические события произошли 9 июня.
* 1719 год — по указу Петра I российские губернии были разделены на провинции и уезды.
Кто родился 9 июня.
* В 1672 году родился Петр I Великий — русский царь и первый российский император.
Кто отмечает дни рождения 9 июня.
* 82 года исполняется Игорю Брилю — советскому и российскому джазовому пианисту, композитору, народному артисту РФ.
* 63 года исполняется Джонни Деппу — американскому актеру, исполнителю роли Джека Воробья в киносаге «Пираты Карибского моря».