Календарь на 9 июня: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Святые мученики Феодора и воин Дидим пострадали за христианскую веру в период гонения в Александрии в самом начале IV века. Святая дева Феодора отказалась от замужества и решила посвятить себя Богу. Правитель Александрии Евстратий отправил ее в темницу, а потом в публичный дом — на поругание. Девушку спас христианин Дидим. Но его самого схватили и приговорили к смерти. Узнав об этом, Феодора пришла на место казни и приняла смерть вместе с воином.