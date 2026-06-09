Шахрай объяснил, почему юноши в Китае не идут в вуз ради отсрочки от армии

По словам Шахрая, на срочную службу в КНР призывают выборочно, в основном в армии служат добровольцы. «Вспоминаю, как во время поездки делегации Госдумы в Китай, которую я организовал, один из депутатов поинтересовался, как там обстоят дела со всеобщей воинской обязанностью. Китайцы, засмеявшись, ответили: “Если мы будем её применять, то получим дополнительно еще 500 дивизий (сейчас их около 90). Столько ни одна страна не прокормит”, — добавил эксперт.