Шахрай объяснил, почему юноши в Китае не идут в вуз ради отсрочки от армии

В Китае призывники не поступают в университеты ради того, чтобы избежать службы в армии. Об этом в интервью aif.ru рассказал директор Института правоведения РГГУ, первый председатель совета директоров Российско-китайского университета МГУ-ППИ в Шеньчжэне Сергей Шахрай.
По словам Шахрая, на срочную службу в КНР призывают выборочно, в основном в армии служат добровольцы. «Вспоминаю, как во время поездки делегации Госдумы в Китай, которую я организовал, один из депутатов поинтересовался, как там обстоят дела со всеобщей воинской обязанностью. Китайцы, засмеявшись, ответили: “Если мы будем её применять, то получим дополнительно еще 500 дивизий (сейчас их около 90). Столько ни одна страна не прокормит”, — добавил эксперт.
Он подчеркнул, что спрос на высшее образование в Китае огромный, несмотря на то, что в большинстве случаев платить за него приходится семье студента. «Есть грантовые программы для особо талантливых юношей и девушек — их обучение может оплатить сам вуз, какая-то корпорация, власти провинции или Минобразования. Правда, таких счастливчиков набирается от силы 2 тысячи в год на весь полуторамиллиардный Китай», — сказал Шахрай.
7−10 июня китайские абитуриенты сдают гаокао — национальный единый экзамен, аналог российского ЕГЭ.
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