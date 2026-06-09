Команда Узбекистана проиграла сборной Нидерландов из-за пенальти в добавленное время

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Узбекистана со счетом 1:2 проиграли команде Нидерландов в товарищеском матче. Встреча прошла в Нью-Йорке.
В составе победителей забитыми мячами отметился Коди Гакпо (32-я и 90+8-я минуты). Оба раза он поразил ворота с пенальти. У проигравших отличился Игорь Сергеев (90+2). На 87-й минуте с поля был удален полузащитник сборной Нидерландов и бывший игрок московского «Спартака» Гус Тил.
Сборная Узбекистана проиграла второй матч в рамках подготовки к чемпионату мира. Ранее ТАСС сообщал, что узбекистанцы уступили команде Канады (0:2).
В понедельник стало известно, что из-за травмы мировое первенство пропустит защитник сборной Нидерландов и английского «Арсенала» Юрриен Тимбер.