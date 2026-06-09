Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Команда Узбекистана проиграла сборной Нидерландов из-за пенальти в добавленное время

Дублем в составе команды Нидерландов отметился Коди Гакпо.

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Узбекистана со счетом 1:2 проиграли команде Нидерландов в товарищеском матче. Встреча прошла в Нью-Йорке.

В составе победителей забитыми мячами отметился Коди Гакпо (32-я и 90+8-я минуты). Оба раза он поразил ворота с пенальти. У проигравших отличился Игорь Сергеев (90+2). На 87-й минуте с поля был удален полузащитник сборной Нидерландов и бывший игрок московского «Спартака» Гус Тил.

Сборная Узбекистана проиграла второй матч в рамках подготовки к чемпионату мира. Ранее ТАСС сообщал, что узбекистанцы уступили команде Канады (0:2).

В понедельник стало известно, что из-за травмы мировое первенство пропустит защитник сборной Нидерландов и английского «Арсенала» Юрриен Тимбер.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Узбекистана, которая впервые сыграет на мировом первенстве, встретится на групповом этапе с командами Португалии, Колумбии и ДР Конго.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше