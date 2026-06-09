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МЧС: В Петербурге ликвидировали открытое горение в ангаре у Финляндского вокзала

Пожар в заводском ангаре распространился на 400 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге ликвидировано открытое горение на месте крупного пожара в заводском ангаре. Речь идёт о возгорании в Калининском районе, недалеко от Финляндского вокзала. Об этом информирует пресс-служба МЧС Санкт-Петербурга, релиз опубликован в мессенджере «Макс».

Сообщается, что о пожаре стало известно в 17.44 в понедельник 8 июня. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

«В 22:51 ликвидировано открытое горение», — сообщили в МЧС, уточнив, что пожар тушат 64 сотрудника, задействовано 15 единиц техники.

Также сообщается о двоих пострадавших мужчинах, оба доставлены в больницу.

При этом пресс-служба Следственного комитета информирует о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или других работ.

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