Прилепин рассказал о службе сына на СВО

«Он такелажник в диверсионно-штурмовом подразделении. Они с парнями несут грузы по пять-десять километров, а обратно вытаскивают раненых. И это все при абсолютно черном от дронов небе. По степени физической нагрузки и риска это невероятная работа. Их знают на всем участке фронта. Это одно из самых “отмороженных” подразделений вообще. Туда боятся идти даже люди с огромным опытом», — рассказал Прилепин в интервью aif.ru.