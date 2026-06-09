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Прилепин рассказал о службе сына на СВО

Прилепин рассказал, что его сын служит в диверсионно-штурмовом подразделении.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Писатель Захар Прилепин рассказал, что его сын Игнат служит такелажником в диверсионно-штурмовом подразделении на СВО, его работа не только опасна, но и тяжела физически.

Ранее Прилепин сообщал, что его старший сын заключил контракт и уже пять месяцев служит в зоне специальной военной операции.

«Он такелажник в диверсионно-штурмовом подразделении. Они с парнями несут грузы по пять-десять километров, а обратно вытаскивают раненых. И это все при абсолютно черном от дронов небе. По степени физической нагрузки и риска это невероятная работа. Их знают на всем участке фронта. Это одно из самых “отмороженных” подразделений вообще. Туда боятся идти даже люди с огромным опытом», — рассказал Прилепин в интервью aif.ru.

По словам писателя, все боевые задания сына он переносил с очень тяжелым, трудным отцовским чувством.

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