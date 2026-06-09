Прилепин поддержал рост числа патриотических праздников в России

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Писатель Захар Прилепин заявил, что поддерживает рост числа патриотических праздников в стране, но сам День России не празднует.
Писатель в интервью aif.ru заявил, что 12 июня отмечает день рождения сына Игната, но не День России.
«День независимости России отмечать в распавшейся империи так себе история. Но если другие празднуют, то хорошо. Чем больше патриотических праздников, тем лучше», — заявил Прилепин.
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