Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прилепин поддержал рост числа патриотических праздников в России

Захар Прилепин: чем больше патриотических праздников, тем лучше.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Писатель Захар Прилепин заявил, что поддерживает рост числа патриотических праздников в стране, но сам День России не празднует.

Писатель в интервью aif.ru заявил, что 12 июня отмечает день рождения сына Игната, но не День России.

«День независимости России отмечать в распавшейся империи так себе история. Но если другие празднуют, то хорошо. Чем больше патриотических праздников, тем лучше», — заявил Прилепин.

Узнать больше по теме
Захар Прилепин: биография бывшего оппозиционера и писателя, пережившего покушение
Этот политик входит в число самых известных российских писателей. Он пережил покушение, а вдохновение для своих материалов черпает из жизни обычных людей. Собрали главные факты из жизни Захара Прилепина: основную информацию о его творчестве, политике, семье и карьере.
Читать дальше