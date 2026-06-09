В ЮНЕСКО День русского языка отметили концертом оркестра «Метелица»

ПАРИЖ, 9 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Концерт государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица» прошел в стенах штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже, став настоящим украшением церемонии, организованной по случаю Дня русского языка. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Перед несколькими сотнями гостей ансамбль под управлением дирижеров Игоря Тронина и Виталия Силиванова исполнил классические и редкие музыкальные композиции. Вокальную партию исполнила солистка Елена Курская. Было в их программе и знаковое произведение Николая Фомина «Симфоническая поэма», которое тот специально написал для Великорусского оркестра Василия Андреева, и которое впервые было исполнено в Париже на Всемирной выставке в 1889 году.
«Я был просто счастлив, когда узнал, что выбор пал на наш коллектив», — поделился в беседе с ТАСС художественный руководитель оркестра Игорь Тонин, комментируя приглашение оркестра выступить в ЮНЕСКО по случаю Дня русского языка. Он выразил искреннее убеждение в том, что русская народная музыка и русский язык неразрывно связаны, благодаря распевности слога и интонациям, которые составляют основу нашего культурного кода. «Они дают возможность любому человеку, как эсперанто, принять сердцем то, что мы делаем, показать, что мы люди мирные, дружелюбные, мы хотим общаться. И наша музыка не оставляет никого равнодушным», — добавил художественный руководитель коллектива.
Собеседник агентства рассказал, что гастроли готовились в течение года, однако даже после такого тщательного планирования доставить инструменты оказалось непростой задачей, и некоторые акустические пришлось заменить электронными. Несмотря на это, зрители горячо приветствовали российский коллектив и стоя аплодировали исполнителям в конце представления. По словам Тонина, многие интересовались, сможет ли оркестр выступить и в других городах Франции. «Сейчас мы буквально прорубаем окно в Европу на культурном уровне, — заверил он. — Я бы [приехал еще раз] с большим удовольствием».
Перед началом мероприятия гости могли также посетить открывшуюся в стенах ЮНЕСКО выставку Российского университета традиционных художественных промыслов. На ней были представлены предметы одежды с элементами вышивки и кружевоплетения, изделия из дерева, а также картины, выполненные в технике палехской, федоскинской, мстерской и холуйской лаковой миниатюры. Выставка вызвала большой интерес публики, некоторые гости даже интересовались возможностью приобрести работы.