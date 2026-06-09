В ЮНЕСКО День русского языка отметили концертом оркестра «Метелица»

«Я был просто счастлив, когда узнал, что выбор пал на наш коллектив», — поделился в беседе с ТАСС художественный руководитель оркестра Игорь Тонин, комментируя приглашение оркестра выступить в ЮНЕСКО по случаю Дня русского языка. Он выразил искреннее убеждение в том, что русская народная музыка и русский язык неразрывно связаны, благодаря распевности слога и интонациям, которые составляют основу нашего культурного кода. «Они дают возможность любому человеку, как эсперанто, принять сердцем то, что мы делаем, показать, что мы люди мирные, дружелюбные, мы хотим общаться. И наша музыка не оставляет никого равнодушным», — добавил художественный руководитель коллектива.