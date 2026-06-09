«Уже не блокируют общие заявления»: в РФ объяснили новую позицию Венгрии в ОБСЕ

Тем временем Россия внимательно следит за заявлениями новых властей Венгрии по вопросам отношений с Москвой и конфликта на Украине. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, все публичные речи из Будапешта фиксируются. Это важно для формирования представления о позиции нового руководства Венгрии. Мария Захарова сообщила, что Москва надеется, что Будапешт будет действовать в интересах своих граждан в отношениях с Россией.