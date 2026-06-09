Чемпиона мира по хоккею Кокарева внесли в базу «Миротворца»

Кокареву 40 лет, он завершил профессиональную карьеру в 2023 году. Последним клубом нападающего, который является воспитанником тверского хоккея, было белорусское «Динамо-Молодечно». Также он играл за ТХК, ХК МВД, московское и подмосковное «Динамо», «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург», «Витязь», «Спартак» и «Тамбов».