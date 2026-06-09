В ОП назвали свадьбу серьезной финансовой нагрузкой: как государство может поддержать молодых

Правительство РФ может начать содействовать молодоженам для роста числа браков в стране. Не все могут себе позволить широко отпраздновать свадьбу. В связи с этим член ОП Сергей Рыбальченко предложил оказывать молодоженам государственную поддержку. Так он сказал в диалоге с ТАСС.