Минские ремонтники назвали самые частые и самые странные причины засоров труб — среди них халаты

Работники Городской аварийной службы назвали агентству «Минск-Новости» самые частые и самые странные причины засоров труб.
Так, в топ причин засоров с недавних пор вышел наполнитель для кошачьих лотков. Порой из-за него отключают воду сразу по нескольким стоякам.
«Устранить такой засор непросто. Попадая в жидкость, наполнитель образует гелевую среду, при прочистке которой металлический трос, которым пользуется сантехник, проходит через образовавшееся препятствие, но как только его достаешь, отверстие снова закрывается», — рассказал директор Городской аварийной службы Александр Кислюк.
Далее в проблемном перечне идут овощные очистки, что особо актуально в сезон заготовок, даже целые рулоны туалетной бумаги, попадающие в унитаз. А начальник аварийно-восстановительной службы Александр Лабор привел пример самых необычных предметов, которые доводилось доставать из канализационных труб. Это полотенца, банные халаты, половые тряпки.
Что касается новостроек с их массовыми ремонтами, то там новоселы отправляют в канализацию, например, строительный раствор. А ведь он быстро затвердевает, и потому мешает движению сточных вод. Оказываются там и твердые отходы, которые даже предварительно измельчают.
А вот что касается затоплений, то специалисты советуют следить за сроком годности популярных гибких подводок для кранов, смесителей, бачков унитазов. И напоминают, что коммуникации в квартирах после первого отключающего вентиля на отводе от стояка, — зона ответственности жильцов. Значит, в случае залития соседей отвечать им, точнее — владельцу квадратных метров, на которых случилась авария.
Тем временем замглавы МАРТ объяснила, почему белорусские товары иногда дороже импортных.
Еще власти сказали, что будет с овощами, фруктами и рыбой из недружественных стран в Беларуси.