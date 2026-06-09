Минские ремонтники назвали самые частые и самые странные причины засоров труб — среди них халаты

А вот что касается затоплений, то специалисты советуют следить за сроком годности популярных гибких подводок для кранов, смесителей, бачков унитазов. И напоминают, что коммуникации в квартирах после первого отключающего вентиля на отводе от стояка, — зона ответственности жильцов. Значит, в случае залития соседей отвечать им, точнее — владельцу квадратных метров, на которых случилась авария.