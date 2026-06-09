Миллиардер Алексеев рассказал об изменениях Нагорного парка

В Нагорном парке Владивостока продолжаются работы по преобразованию территории. Как сообщил куратор проекта Дмитрий Алексеев, торжественных открытий больше нет — парк развивается в рабочем режиме. Сделаны несколько новых объектов, но остались и недоделки.
Обустроен ещё один спуск по южному склону — вокруг скалы, получилось, по словам Алексеева, очень симпатично. Завершена стыковка парка с улицей Тюменской. Открыт дополнительный туалет почти на самой вершине — он должен добавить комфорта посетителям. Также заработал внутренний зал верхнего кафе.
«В целом мне кажется, Нагорный парк уже обрёл свои формы. Мы вовлекли большую территорию, сейчас можно устраивать довольно длинные и разнообразные прогулки. Надеюсь, у горожан появятся свои любимые уголки, тёплые воспоминания и эмоции», — написал Дмитрий Алексеев в своих социальных сетях.
Остались ещё доработки: требуется заняться озеленением. Кроме того, до сих пор не успели закончить парящую видовую площадку — это одна из главных нереализованных пока точек притяжения.
«Работаем», — резюмировал Алексеев. Нагорный парк постепенно превращается в полноценное рекреационное пространство с удобными спусками, связками с городскими улицами и инфраструктурой. Горожане уже могут оценить новые маршруты для прогулок.