Миллиардер Алексеев рассказал об изменениях Нагорного парка

«В целом мне кажется, Нагорный парк уже обрёл свои формы. Мы вовлекли большую территорию, сейчас можно устраивать довольно длинные и разнообразные прогулки. Надеюсь, у горожан появятся свои любимые уголки, тёплые воспоминания и эмоции», — написал Дмитрий Алексеев в своих социальных сетях.