9 июня в календаре: международный день друзей, день архивов и заботы о любимом коте

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Анастасия, Иван, Леонид, Леонтий, Петр, Ферапонт.
Федорин день.
В этот день чтится память мученицы Феодоры, пострадавшей за веру во времена гонений на христиан при императоре Диоклитиане в городе Александрии, в 303 или 304 году.
На Руси Федору (Феодору) называли «колючей на язык». Крестьяне в этот день запрещали бабам и девицам болтать друг с другом, чтобы не накликать беду. Люди были уверены, что сплетня или слух, пущенные в этот день, обойдут всю деревню, и все её жители узнают, что творится в семье.
Тем более в этот день нельзя было ссориться. «Федора за углом норовит узнать о худом», — говорили люди. И добавляли: «На Федору не выноси из избы сору».
Кстати, избы в этот день тоже не мели. Считалось, что домовой забирается под веник, и неосторожная хозяйка может вымести его вместе с сором. А без домового, как известно, дом долго не простоит. Особенно старались задобрить домового в этот день люди, связанные с торговлей. Для «хозяина» ставили за печку горшочек каши и бросали несколько монет в надежде, что это принесет прибыль.
События.
1719 год — первый российский император Пётр I разделил русские губернии на провинции и уезды.
1737 год — вспыхнул один из самых сильных пожаров за всю историю Москвы.
1822 год — в США зарегистрирован патент на искусственную челюсть.
1883 год — состоялось открытие Исторического музея в Москве.
1904 год — первый концерт дал Лондонский симфонический оркестр.
1934 год — впервые на экранах появился мультипликационный персонаж — Дональд Дак.
1935 год — в СССР принят закон о смертной казни за побег за границу.
1945 год — учреждена медаль «За взятие Берлина».
1963 год — Уинстон Черчилль объявлен почётным гражданином США.
1970 год — на орбите состоялся космический шахматный матч: экипаж космического корабля «Союз-9» (командир Андриян Николаев и бортинженер второй пилот Виталий Севастьянов) сыграл в шахматы с ЦУП. Итог матча — ничья.
1986 год — в ходе визита в Венгрию Михаил Горбачёв выдвинул лозунг «Больше демократии, больше социализма».
1993 год — в США состоялась премьера блокбастера Стивена Спилберга «Парк юрского периода» (12+).
1994 год — президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу.
1995 год — в Сочи президент Украины Леонид Кучма и президент России Борис Ельцин подписали договор о разделе Черноморского флота.
2000 год — Владимир Путин ввёл прямое президентское правление в Чечне.
2002 год — в Москве на Манежной площади произошла драка футбольных фанатов после проигрыша сборной России противнику — сборной Японии со счётом 0:1.
2019 год — на внеочередных президентских выборах в Казахстане победил Касым-Жомарт Токаев.
2024 год — президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам выборов в Европарламент распустил Национальную ассамблею Франции и объявил внеочередные парламентские выборы.
В этот день родились.
Федор III Алексеевич (1661 — 1682 г.), русский царь (1676−1682), старший брат Петра I.
Петр I (1672 — 1725 г.), первый российский император, царь-реформатор (1682−1725).
Джордж Стефенсон (1781 — 1848 г.), английский инженер-механик, изобретатель паровоза.
Берта Зуттнер (1843 — 1914 г.), австрийская писательница, деятель пацифистского движения, Нобелевский лауреат.
Карл Нильсен (1865 — 1931 г.), датский композитор, скрипач, дирижер.
Недо Нади (1894 — 1940 г.), итальянский фехтовальщик, шестикратный олимпийский чемпион.
Игорь Бриль (1944 г.), советский и российский джазовый пианист, композитор, педагог, Народный артист России.
Юрий Щекочихин (1950 — 2003 г.), советский и российский журналист и писатель.
Джонни Депп (1963 г.), американский актер, режиссер, музыкант, сценарист и продюсер.
Натали Портман (1981 г.), американская актриса театра и кино, кинорежиссёр, продюсер и сценарист.
Народные приметы.
Если днем появляются отдельные облака, а к вечеру они исчезают — ждите ясной и сухой погоды. Утром выпала обильная роса — к ясному дню. Ненастье и непогода в этот день — осень будет ненастной. Грачи летом пасутся на траве — скоро будет дождь. Вороны часто кричат — к дождю или бурной погоде. Божья коровка, посаженная на ладонь, остается на ней или летит вниз — к ненастной погоде. Вода в реке как бы чернеет — к грозе. Цветки жимолости обыкновенной полностью теряют свой аромат — перед засухой. В хороший летний день дятел сильно стучит клювом — скоро будет дождь. Во время восхода солнца стоит духота — к ненастью. Лес без ветра шумит — к дождю. Ночная роса долго не высыхает — к грозе. Дождевые червяки из земли выползли — ясная погода на грозу переменится. Если на Федору в поле не гнуть спину — посевы будут кривы. В девятый день лета в доме было нельзя подметать пол, сор из избы выносить, а то ссоры в семье будут постоянными.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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