9 июня в календаре: международный день друзей, день архивов и заботы о любимом коте

Если днем появляются отдельные облака, а к вечеру они исчезают — ждите ясной и сухой погоды. Утром выпала обильная роса — к ясному дню. Ненастье и непогода в этот день — осень будет ненастной. Грачи летом пасутся на траве — скоро будет дождь. Вороны часто кричат — к дождю или бурной погоде. Божья коровка, посаженная на ладонь, остается на ней или летит вниз — к ненастной погоде. Вода в реке как бы чернеет — к грозе. Цветки жимолости обыкновенной полностью теряют свой аромат — перед засухой. В хороший летний день дятел сильно стучит клювом — скоро будет дождь. Во время восхода солнца стоит духота — к ненастью. Лес без ветра шумит — к дождю. Ночная роса долго не высыхает — к грозе. Дождевые червяки из земли выползли — ясная погода на грозу переменится. Если на Федору в поле не гнуть спину — посевы будут кривы. В девятый день лета в доме было нельзя подметать пол, сор из избы выносить, а то ссоры в семье будут постоянными.