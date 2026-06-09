В автошколах может появиться экзамен по навыкам первой помощи при ДТП

Как ранее сообщал ТАСС, в 2025 году Общественная палата РФ рекомендовала МВД ввести для кандидатов в водители отдельный экзамен по навыкам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Кроме того, в ОП предлагали выделить курс по оказанию первой помощи в отдельный, самостоятельный учебный модуль. Общественники отмечали, что в экзаменационных билетах для будущих водителей сейчас содержится один вопрос по тематике оказания первой помощи, при этом проверка практических умений и навыков в большинстве случаев отсутствует, что не позволяет объективно оценить готовность кандидата к действиям в экстренной ситуации.