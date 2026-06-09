В автошколах может появиться экзамен по навыкам первой помощи при ДТП

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Проверка навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП может стать обязательной по итогам обучения в автошколах, следует из документа правительства, с которым ознакомился ТАСС.
Речь идет о комплексе мер по повышению качества подготовки водителей в РФ. В числе прорабатываемых мер, как следует из документа, — введение «единых требований к обязательности проверки знаний и навыков оказания первой помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, по результатам освоения программ подготовки водителей транспортных средств в рамках квалификационного экзамена». Также будет проработан вопрос об обязательной видеорегистрации процесса проведения такого экзамена.
Задача поставлена Минпросвещения, МВД РФ и властям регионов, доклад в правительство должен быть сделан в 2027 году.
Как ранее сообщал ТАСС, в 2025 году Общественная палата РФ рекомендовала МВД ввести для кандидатов в водители отдельный экзамен по навыкам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Кроме того, в ОП предлагали выделить курс по оказанию первой помощи в отдельный, самостоятельный учебный модуль. Общественники отмечали, что в экзаменационных билетах для будущих водителей сейчас содержится один вопрос по тематике оказания первой помощи, при этом проверка практических умений и навыков в большинстве случаев отсутствует, что не позволяет объективно оценить готовность кандидата к действиям в экстренной ситуации.