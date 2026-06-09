Ущерб перешел в банкротство

Как пояснили «Ъ-Ростов» в канцелярии арбитражного суда, требование компенсации должно быть включено в дело о банкротстве ООО «Экострой-Дон». «Денежное обязательство возникло до дела о банкротстве компании, а решение по его исполнению наступило в период, когда в отношении ответчика была введена процедура наблюдения. Сейчас требование должно быть включено в реестр требований в деле о банкротстве, поэтому суд оставил иск ведомства без рассмотрения», — сообщили в суде.