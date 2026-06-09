Россиянам оставят возможность упрощенного восстановления пароля от «Госуслуг»

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Положение о восстановлении доступа к «Госуслугам» только проверенными способами было исключено поправками во второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Это следует из текста законопроекта, с которым ознакомился ТАСС.
На этапе первого чтения законопроект предусматривал, что пользователи смогут восстановить доступ к своему аккаунту при личном посещении МФЦ, через «Макс», приложения и сайты банков, а также при помощи биометрии и усиленной квалифицированной электронной подписи. Поправками ко второму чтению эту норму полностью исключили из документа.
Сейчас пользователи могут восстановить доступ несколькими способами — по номеру телефона, через электронную почту или приложение банка. Кроме того, вернуть доступ к порталу можно при личном посещении центра обслуживания «Госуслуг».