Россиянам оставят возможность упрощенного восстановления пароля от «Госуслуг»

На этапе первого чтения законопроект предусматривал, что пользователи смогут восстановить доступ к своему аккаунту при личном посещении МФЦ, через «Макс», приложения и сайты банков, а также при помощи биометрии и усиленной квалифицированной электронной подписи. Поправками ко второму чтению эту норму полностью исключили из документа.