Опрошенные представители поколения альфа назвали главные источники стресса

Как отмечают аналитики, основным способом борьбы со стрессом для подростков стало отвлечение внимания с помощью цифрового контента, а не живое общение или рефлексия. 61% респондентов слушают музыку или смотрят видео и стримы, в то время как обращение к психологу выбрал только 1%.