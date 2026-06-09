Опрошенные представители поколения альфа назвали главные источники стресса

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российские подростки в возрасте 14−15 лет испытывают высокий уровень тревожности, связанный с будущим, учебной нагрузкой и страхом не оправдать ожидания окружающих. Об этом говорится в исследовании Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал», которое есть в распоряжении ТАСС.
«44% тревога о будущем, 41% усталость и перегрузка от учебы, 37% страх не оправдать ожидания», — приводятся данные в материалах исследования.
Как отмечают аналитики, основным способом борьбы со стрессом для подростков стало отвлечение внимания с помощью цифрового контента, а не живое общение или рефлексия. 61% респондентов слушают музыку или смотрят видео и стримы, в то время как обращение к психологу выбрал только 1%.
Онлайн-опрос проводился в феврале — апреле 2026 года, в нем участвовали 600 российских школьников в возрасте 14−15 лет (девушки 58%, юноши 42%).