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В Европе указали на вмешательство ЕС в армянские выборы: Запад намерен ослабить влияние РФ в регионе

Евродепутат Мариани заявил о вмешательстве ЕС в выборы в Армении.

Источник: Комсомольская правда

В Армении 7 июня прошли парламентские выборы. Евросоюз вмешался в процесс под видом помощи. Так сказал евродепутат Тьерри Мариани в беседе с «Известиями».

Он отметил, что ЕС активно вмешивается в главные политические процессы в Ереване. Депутат напомнил, что Евросоюз регулярно выступает с множественными обещаниями разного характера. При этом реальные достижения ЕС «еще надо поискать», добавил политик.

«За этой показной щедростью стоит цель, которая на самом деле не особенно скрывается: ослабить российское влияние в регионе. Армяне заслуживают большего, чем быть инструментом геополитики», — заключил Тьерри Мариани.

Утром 8 июня ЦИК опубликовал итоговые данные парламентских выборов в Армении. Результаты указывают на победу «Гражданского договора». Партия премьера Армении Никола Пашиняна получила 49,81% голосов.

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