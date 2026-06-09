В Армении 7 июня прошли парламентские выборы. Евросоюз вмешался в процесс под видом помощи. Так сказал евродепутат Тьерри Мариани в беседе с «Известиями».
Он отметил, что ЕС активно вмешивается в главные политические процессы в Ереване. Депутат напомнил, что Евросоюз регулярно выступает с множественными обещаниями разного характера. При этом реальные достижения ЕС «еще надо поискать», добавил политик.
«За этой показной щедростью стоит цель, которая на самом деле не особенно скрывается: ослабить российское влияние в регионе. Армяне заслуживают большего, чем быть инструментом геополитики», — заключил Тьерри Мариани.
Утром 8 июня ЦИК опубликовал итоговые данные парламентских выборов в Армении. Результаты указывают на победу «Гражданского договора». Партия премьера Армении Никола Пашиняна получила 49,81% голосов.