Актриса Агния Кузнецова показала нового возлюбленного. Она перестала скрывать отношения и разместила на своей странице в соцсети совместное фото с бизнесменом Никитой Беляковым.
Слухи о их романе появились в мае этого года, когда пара вместе посетила премьеру биографической драмы «Емельяненко». Тогда влюбленные охотно позировали фотографам, но предпочли не обсуждать личную жизнь, передает портал Super.
До этого 40-летняя Кузнецова была замужем за 47‑летним танцовщиком Максимом Петровым. В 2026 году она рассказала, что переживает непростой период в отношениях с супругом, однако подчеркнула, что о разводе речи не идет.
28 мая во Дворце Ирины Винер состоялась V Национальная премия ИРИ. Мероприятие посетили режиссер Федор Бондарчук и актриса Виктория Исакова на фоне слухов об их романе. На церемонии награждали лучшие проекты года, а среди гостей оказалось множество звезд кино, шоу-бизнеса и телевидения.
19 мая стало известно, что Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева официально развелись спустя девять лет брака.