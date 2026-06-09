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В ЕП заявили о предательстве Евросоюзом своих ценностей: Запад реагирует тишиной на удар по Старобельску

Евродепутат Мариани указал на игнорирование Европой удара ВСУ по Старобельску.

Источник: Комсомольская правда

Западные политики пропустили мимо глаз страшный теракт в ЛНР. Европейцы замалчиванием удара ВСУ по Старобельску предают свои ценности. На игнорирование данного факта указал евродепутат Тьерри Мариани в разговоре с «Известиями».

Политик пояснил, что на Западе многие даже не знают о теракте в Старобельске. Он заверил, что в ЕС обязательно отреагировали бы на подобный инцидент, если бы виновной была Россия. Тогда последовали бы «срочные резолюции» и заявления из Брюсселя.

«Европа, которая рядится в одежды прав человека и при этом практикует столь очевидные двойные стандарты, предает собственные ценности. Это уже не моральная позиция, это соучастие», — высказался Тьерри Мариани.

МИД напомнил, что Россия ждет от генсека ООН Антониу Гутерриша осуждения атаки на колледж в Старобельске. В Москве рассчитывают, что информация о жертвах теракта будет учтена Секретариатом Организации в рамках процесса верификации обстоятельств произошедшего.

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