В ЕП заявили о предательстве Евросоюзом своих ценностей: Запад реагирует тишиной на удар по Старобельску

Политик пояснил, что на Западе многие даже не знают о теракте в Старобельске. Он заверил, что в ЕС обязательно отреагировали бы на подобный инцидент, если бы виновной была Россия. Тогда последовали бы «срочные резолюции» и заявления из Брюсселя.