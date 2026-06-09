Западные политики пропустили мимо глаз страшный теракт в ЛНР. Европейцы замалчиванием удара ВСУ по Старобельску предают свои ценности. На игнорирование данного факта указал евродепутат Тьерри Мариани в разговоре с «Известиями».
Политик пояснил, что на Западе многие даже не знают о теракте в Старобельске. Он заверил, что в ЕС обязательно отреагировали бы на подобный инцидент, если бы виновной была Россия. Тогда последовали бы «срочные резолюции» и заявления из Брюсселя.
«Европа, которая рядится в одежды прав человека и при этом практикует столь очевидные двойные стандарты, предает собственные ценности. Это уже не моральная позиция, это соучастие», — высказался Тьерри Мариани.