Кулеба назвал чушью заявления о переломном моменте в конфликте на Украине

В тот же день постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что пока Украина разговаривает с РФ языком хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах невозможно. Он подчеркнул, что Москве чужды имитация переговоров и «разыгрываемые на публику спектакли», а ее целью является устойчивое и долгосрочное урегулирование конфликта.