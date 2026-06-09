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Кулеба назвал чушью заявления о переломном моменте в конфликте на Украине

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 8 июня, назвал чушью заявления о наступлении переломного момента в конфликте с РФ.

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 8 июня, назвал чушью заявления о наступлении переломного момента в конфликте с РФ.

Также он скептически отнесся к планам Киева «добежать до Кремля».

— Не хочу быть занудой, но в ноябре мы вернемся к нарративу о том, как нам всем пережить зиму, — цитирует его Telegram-канал «Инсайдер», передает Lenta.ru.

В тот же день постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что пока Украина разговаривает с РФ языком хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах невозможно. Он подчеркнул, что Москве чужды имитация переговоров и «разыгрываемые на публику спектакли», а ее целью является устойчивое и долгосрочное урегулирование конфликта.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нужно серьезно отнестить к словам российского президента Владимира Путина о переговорах и ходе спецоперации на Петербургском международном экономическом форуме. Отдельно он подчеркнул, что сейчас, когда Украина и Европа подписывают соглашения о передаче оружия для ударов по территории РФ, непонятно, как говорить о возможности диалога.

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