Кулеба назвал чушью заявления о переломном моменте в конфликте на Украине

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 8 июня, назвал чушью заявления о наступлении переломного момента в конфликте с РФ.
Также он скептически отнесся к планам Киева «добежать до Кремля».
— Не хочу быть занудой, но в ноябре мы вернемся к нарративу о том, как нам всем пережить зиму, — цитирует его Telegram-канал «Инсайдер», передает Lenta.ru.
В тот же день постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что пока Украина разговаривает с РФ языком хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах невозможно. Он подчеркнул, что Москве чужды имитация переговоров и «разыгрываемые на публику спектакли», а ее целью является устойчивое и долгосрочное урегулирование конфликта.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нужно серьезно отнестить к словам российского президента Владимира Путина о переговорах и ходе спецоперации на Петербургском международном экономическом форуме. Отдельно он подчеркнул, что сейчас, когда Украина и Европа подписывают соглашения о передаче оружия для ударов по территории РФ, непонятно, как говорить о возможности диалога.