В Хабаровском крае сняли режим ЧС в лесах и разрешили снова их посещать

В Хабаровском крае сняли режим ЧС в лесах регионального значения. Решение приняли после стабилизации обстановки: по данным на утро 8 июня, в регионе не зарегистрировано ни одного лесного пожара.
Одновременно отменён запрет на пребывание в лесах — его сняло министерство лесного хозяйства и лесопереработки края. Это означает, что жители снова могут посещать лесные территории, но без права разводить костры и нарушать противопожарные ограничения.
Пожароопасный сезон в крае продолжается, а особый противопожарный режим по-прежнему действует. Под запретом остаются открытый огонь, сжигание сухой травы, мусора и любые действия, которые могут привести к возгоранию.
В минлесе подчёркивают, что лесопожарные службы не сворачивают работу. Ежедневно 37 групп, в том числе межведомственных, патрулируют места отдыха людей. Для контроля также используют беспилотники.
За прошедшую неделю в Хабаровском крае потушили девять лесных пожаров. Они действовали в Верхнебуреинском, Хабаровском районах, районе имени Полины Осипенко и Солнечном округе. В тушении участвовали 358 специалистов и 14 единиц техники. Населённым пунктам и объектам экономики ущерб не причинён.