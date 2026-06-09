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Чернышенко: в вузах появится учебный модуль «Русский язык как государственный»

Предметом изучения станут конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России, сообщил вице-премьер.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Учебный модуль для вузов «Русский язык как государственный» начнут разрабатывать в ближайшее время. Предметом изучения станут конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России, сообщил в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Как сказал наш президент, в ближайшее время начинается разработка учебного модуля для вузов “Русский язык как государственный”. Предметом изучения станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России», — сказал Чернышенко.

Он добавил, что в перспективе эта дисциплина может войти в состав так называемого единого ядра высшего образования.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.

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