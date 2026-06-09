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Ученый рассказал, что водителю делать при встрече с шаровой молнией

Водителям при виде шаровой молнии посоветовали оставаться в автомобиле.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Водителям при виде шаровой молнии следует оставаться в автомобиле до ее исчезновения и постараться закрыть все окна, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.

Шаровые молнии чаще всего наблюдаются в России в период гроз с июня по август.

«Металлический корпус машины создает эффект клетки Фарадея: разряд распределяется по кузову и уходит в землю, защищая людей внутри, поэтому следует оставаться в машине до полного исчезновения явления. Максимум, что может сделать шаровая молния, — удариться о машину и расплавить ее поверхность», — сказал Бычков.

Эксперт добавил, что шаровая молния может проникать сквозь маленькие щели, поэтому в машине следует закрыть все окна.

Бычков напомнил, что при виде шаровой молнии не стоит снимать ее на телефон, так как электромагнитные поля от электроники могут ее привлечь.