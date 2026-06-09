Ученый рассказал, что водителю делать при встрече с шаровой молнией

«Металлический корпус машины создает эффект клетки Фарадея: разряд распределяется по кузову и уходит в землю, защищая людей внутри, поэтому следует оставаться в машине до полного исчезновения явления. Максимум, что может сделать шаровая молния, — удариться о машину и расплавить ее поверхность», — сказал Бычков.