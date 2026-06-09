Ученый рассказал, что водителю делать при встрече с шаровой молнией

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Водителям при виде шаровой молнии следует оставаться в автомобиле до ее исчезновения и постараться закрыть все окна, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.
Шаровые молнии чаще всего наблюдаются в России в период гроз с июня по август.
«Металлический корпус машины создает эффект клетки Фарадея: разряд распределяется по кузову и уходит в землю, защищая людей внутри, поэтому следует оставаться в машине до полного исчезновения явления. Максимум, что может сделать шаровая молния, — удариться о машину и расплавить ее поверхность», — сказал Бычков.
Эксперт добавил, что шаровая молния может проникать сквозь маленькие щели, поэтому в машине следует закрыть все окна.
Бычков напомнил, что при виде шаровой молнии не стоит снимать ее на телефон, так как электромагнитные поля от электроники могут ее привлечь.