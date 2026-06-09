Прокуратура помогла инвалиду вернуть деньги за лекарства в Приморье

Из-за нарушений со стороны медицинских организаций женщине вовремя не выдали положенные бесплатные медикаменты. В связи с пропуском сроков пациентка была вынуждена приобретать дорогостоящие средства самостоятельно. В целях защиты прав инвалида прокурор Находки подал иск к медицинской организации. Он потребовал вернуть 105 тысяч рублей, потраченных на жизненно важные препараты, а также выплатить 15 тысяч рублей компенсации за моральный вред.