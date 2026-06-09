Прокуратура помогла инвалиду вернуть деньги за лекарства в Приморье

В Находке прокуратура через суд добилась денежной компенсации для жительницы Фокино с инвалидностью, которой пришлось самой покупать препараты от онкологии. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Из-за нарушений со стороны медицинских организаций женщине вовремя не выдали положенные бесплатные медикаменты. В связи с пропуском сроков пациентка была вынуждена приобретать дорогостоящие средства самостоятельно. В целях защиты прав инвалида прокурор Находки подал иск к медицинской организации. Он потребовал вернуть 105 тысяч рублей, потраченных на жизненно важные препараты, а также выплатить 15 тысяч рублей компенсации за моральный вред.
«Установлено, что жительница Фокино, являющаяся инвалидом и страдающая онкологическим заболеванием, не обеспечена бесплатными лекарственными препаратами по причине нарушения медицинскими организациями порядка оказания медицинской помощи», — рассказали в прокуратуре.
Суд полностью поддержал требования прокурора. Медицинской организации предстоит перевести пациентке все назначенные суммы.