Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гунба заявил, что абхазские мандарины давно стали брендом

Гунба заявил, что иностранцы выдают свои мандарины за абхазские.

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Иностранные предприниматели выдают свою мандарины за абхазские, потому что они давно стали брендом, заявил в интервью РИА Новости глава Абхазии Бадра Гунба.

«Абхазские мандарины — это уже бренд. Продукция, которую любят россияне в преддверии Нового Года. Это добрая традиция продолжается сегодня. Мы часто наблюдаем на российских прилавках продукцию китайских, испанских производителей, турецких производителей под брендом абхазских мандаринов. Но никакой маркетинг в этой в связи не может конкурировать с качеством наших мандаринов», — сказал Гунба.

Президент отметил популярность цитрусовых у российских жителей. Он добавил, что за сезон 25/26 в РФ уже было экспортировано 34 тысячи тонн мандаринов. Объемы экспорта при этом будут расти каждый год, заверил Гунба.

Ранее Гунба рассказывал агентству, что Абхазия заинтересована в совместной работе с российскими учеными по выводу новых цитрусовых. Глава республики также сообщил, что недавно академия наук Абхазии подписала соглашение с российскими коллегами о проведении научных работ в области сельскохозяйственных культур.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше