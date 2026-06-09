Гунба заявил, что абхазские мандарины давно стали брендом

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Иностранные предприниматели выдают свою мандарины за абхазские, потому что они давно стали брендом, заявил в интервью РИА Новости глава Абхазии Бадра Гунба.
«Абхазские мандарины — это уже бренд. Продукция, которую любят россияне в преддверии Нового Года. Это добрая традиция продолжается сегодня. Мы часто наблюдаем на российских прилавках продукцию китайских, испанских производителей, турецких производителей под брендом абхазских мандаринов. Но никакой маркетинг в этой в связи не может конкурировать с качеством наших мандаринов», — сказал Гунба.
Президент отметил популярность цитрусовых у российских жителей. Он добавил, что за сезон 25/26 в РФ уже было экспортировано 34 тысячи тонн мандаринов. Объемы экспорта при этом будут расти каждый год, заверил Гунба.
Ранее Гунба рассказывал агентству, что Абхазия заинтересована в совместной работе с российскими учеными по выводу новых цитрусовых. Глава республики также сообщил, что недавно академия наук Абхазии подписала соглашение с российскими коллегами о проведении научных работ в области сельскохозяйственных культур.