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В России изменили подход к восстановлению доступа к «Госуслугам»: как зайти в кабинет при потере пароля

В РФ останется возможным упрощенное восстановление пароля от Госуслуг.

Источник: Комсомольская правда

Россияне смогут пользоваться упрощенным восстановлением пароля для входа на «Госуслуги». Положение о входе в личный кабинет при утрате доступа только проверенными способами исключено из законопроекта. О внесенных в документ поправках сообщает ТАСС.

Как уточняется, проект предусматривал, что пользователи смогут восстановить доступ к аккаунту при личном посещении МФЦ, через «Макс», сайты банков и при помощи биометрии или усиленной квалифицированной электронной подписи. Данная мера исключена из документа.

Пользователи, как и прежде, смогут восстановить доступ к «Госуслугам» несколькими способами. Войти в личный кабинет при утрате пароля можно по номеру телефона, через электронную почту или приложение банка.

Поправки исключены из проекта закона о противодействии мошенникам. Злоумышленники нередко используют «Госуслуги» для воплощения корыстных замыслов. Так, несколькими днями ранее жительница Сарова лишилась 1,8 миллиона рублей после звонка якобы сотрудников портала.