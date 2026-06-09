Постпред РФ: День русского языка в ЮНЕСКО стал самым представительным в истории

На открытии мероприятия российский постпред заявил, что русский язык «играет объединительную роль в деле упрочения мира и добрососедства на евразийском пространстве, формирования в Евразии новой архитектуры безопасности и взаимовыгодного сотрудничества». В своем выступлении он также озвучил основные тезисы из видеообращения министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в том числе о приверженности России защите тех, для кого русский язык является родным, и готовности противодействовать проявлениям языковой дискриминации. В этом контексте постпред подчеркнул, что восстановление прав русскоязычных людей является одним из обязательных условий долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.