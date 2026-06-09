Постпред РФ: День русского языка в ЮНЕСКО стал самым представительным в истории

ПАРИЖ, 9 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Празднование Дня русского языка, собравшее в ЮНЕСКО несколько сотен гостей, стало самым представительным за все время проведения подобных мероприятий. Об этом сообщил ТАСС постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.
«Впервые в праздновании Дня русского языка участвовал председатель генеральной конференции ЮНЕСКО [посол Бангладеш во Франции Хондкер Талха], председатель исполнительного совета ЮНЕСКО, постпред Катара [Нассер бин Хамад аль Хинзаб]. И впервые секретариат был представлен на уровне заместителя генерального директора, представитель Китая Чэнь Цюнь. Плюс присутствовали все постпреды, послы стран СНГ, которые здесь сейчас находятся, в Париже», — рассказал он. Аляутдинов отметил единодушную поддержку со стороны всех участников мероприятия и особенно отметил их заявления о важной роли русского языка в международном общении.
На открытии мероприятия российский постпред заявил, что русский язык «играет объединительную роль в деле упрочения мира и добрососедства на евразийском пространстве, формирования в Евразии новой архитектуры безопасности и взаимовыгодного сотрудничества». В своем выступлении он также озвучил основные тезисы из видеообращения министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в том числе о приверженности России защите тех, для кого русский язык является родным, и готовности противодействовать проявлениям языковой дискриминации. В этом контексте постпред подчеркнул, что восстановление прав русскоязычных людей является одним из обязательных условий долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
Празднование дня русского языка в ЮНЕСКО было организовано 8 июня совместными усилиями постоянных представительств России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Представители этих стран перед началом концерта по очереди выступили перед зрителями, подчеркнув объединяющую роль русского языка через творчество русских и их национальных писателей и поэтов на русском языке. Также они напомнили о том, что с 2026 года начала практическую деятельность Международная организация по русскому языку (МОРЯ).
В завершение вечера перед гостями выступил государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица». Зрители горячо приветствовали российский коллектив и стоя аплодировали исполнителям в конце представления.