Время намаза на июнь 2026 года в Казани: полное расписание для всех молитв

В Казани наступают белые ночи, и многие мусульмане переживают, как правильно определять время намаза в этот период. Есть ли точное расписание на июнь 2026 года для столицы Татарстана? Во сколько читать Фаджр, Зухр, Аср, Магриб, Иша?
Да, для Казани составлено подробное расписание намазов на весь июнь 2026 года с учётом географических особенностей и наступления белых ночей. В этом месяце время утреннего намаза (Фаджр) наступает очень рано (около 1 часа ночи), а ночной (Иша) — около
Важно: все времена указаны для Казани (согласно расчётам Духовного управления мусульман Республики Татарстан). Время «Завершение сухура» соответствует окончанию утреннего приёма пищи перед постом. Восход солнца (Шурук) — время окончания Фаджра и наступления запрета на утреннюю молитву. Зенит — момент, когда солнце в наивысшей точке (середина дня).
Расписание намазов в Казани на июнь 2026.
1 июня (пн).
Фаджр 01:07 | Восход 03:08 | Зухр 11:42 | Аср 17:25 | Магриб 20:17 | Иша 21:47.
2 июня (вт).
Фаджр 01:06 | Восход 03:07 | Зухр 11:42 | Аср 17:25 | Магриб 20:18 | Иша 21:48.
3 июня (ср).
Фаджр 01:05 | Восход 03:06 | Зухр 11:42 | Аср 17:26 | Магриб 20:20 | Иша 21:50.
4 июня (чт).
Фаджр 01:04 | Восход 03:05 | Зухр 11:42 | Аср 17:27 | Магриб 20:21 | Иша 21:51.
5 июня (пт).
Фаджр 01:03 | Восход 03:04 | Зухр 11:42 | Аср 17:27 | Магриб 20:22 | Иша 21:52.
6 июня (сб).
Фаджр 01:02 | Восход 03:03 | Зухр 11:43 | Аср 17:28 | Магриб 20:23 | Иша 21:53.
7 июня (вс).
Фаджр 01:01 | Восход 03:02 | Зухр 11:43 | Аср 17:29 | Магриб 20:24 | Иша 21:54.
8 июня (пн).
Фаджр 01:01 | Восход 03:02 | Зухр 11:43 | Аср 17:29 | Магриб 20:25 | Иша 21:55.
9 июня (вт).
Фаджр 01:00 | Восход 03:01 | Зухр 11:43 | Аср 17:30 | Магриб 20:26 | Иша 21:56.
10 июня (ср).
Фаджр 00:59 | Восход 03:00 | Зухр 11:43 | Аср 17:30 | Магриб 20:27 | Иша 21:57.
11 июня (чт).
Фаджр 00:59 | Восход 03:00 | Зухр 11:44 | Аср 17:31 | Магриб 20:28 | Иша 21:58.
12 июня (пт).
Фаджр 00:59 | Восход 03:00 | Зухр 11:44 | Аср 17:31 | Магриб 20:29 | Иша 21:59.
13 июня (сб).
Фаджр 00:58 | Восход 02:59 | Зухр 11:44 | Аср 17:32 | Магриб 20:29 | Иша 21:59.
14 июня (вс).
Фаджр 00:58 | Восход 02:59 | Зухр 11:44 | Аср 17:32 | Магриб 20:30 | Иша 22:00.
15 июня (пн).
Фаджр 00:58 | Восход 02:59 | Зухр 11:44 | Аср 17:33 | Магриб 20:31 | Иша 22:01.
16 июня (вт).
Фаджр 00:57 | Восход 02:58 | Зухр 11:45 | Аср 17:33 | Магриб 20:31 | Иша 22:01.
17 июня (ср).
Фаджр 00:57 | Восход 02:58 | Зухр 11:45 | Аср 17:33 | Магриб 20:32 | Иша 22:02.
18 июня (чт).
Фаджр 00:57 | Восход 02:58 | Зухр 11:45 | Аср 17:34 | Магриб 20:32 | Иша 22:02.
19 июня (пт).
Фаджр 00:57 | Восход 02:58 | Зухр 11:45 | Аср 17:34 | Магриб 20:32 | Иша 22:02.
20 июня (сб).
Фаджр 00:57 | Восход 02:58 | Зухр 11:46 | Аср 17:34 | Магриб 20:33 | Иша 22:03.
21 июня (вс).
Фаджр 00:58 | Восход 02:59 | Зухр 11:46 | Аср 17:35 | Магриб 20:33 | Иша 22:03.
22 июня (пн).
Фаджр 00:58 | Восход 02:59 | Зухр 11:46 | Аср 17:35 | Магриб 20:33 | Иша 22:03.
23 июня (вт).
Фаджр 00:58 | Восход 02:59 | Зухр 11:46 | Аср 17:35 | Магриб 20:33 | Иша 22:03.
24 июня (ср).
Фаджр 00:59 | Восход 03:00 | Зухр 11:46 | Аср 17:35 | Магриб 20:33 | Иша 22:03.
25 июня (чт).
Фаджр 00:59 | Восход 03:00 | Зухр 11:47 | Аср 17:35 | Магриб 20:33 | Иша 22:03.
26 июня (пт).
Фаджр 00:59 | Восход 03:00 | Зухр 11:47 | Аср 17:35 | Магриб 20:33 | Иша 22:03.
27 июня (сб).
Фаджр 01:00 | Восход 03:01 | Зухр 11:47 | Аср 17:35 | Магриб 20:33 | Иша 22:03.
28 июня (вс).
Фаджр 01:01 | Восход 03:02 | Зухр 11:47 | Аср 17:35 | Магриб 20:33 | Иша 22:03.
29 июня (пн).
Фаджр 01:01 | Восход 03:02 | Зухр 11:47 | Аср 17:35 | Магриб 20:32 | Иша 22:02.
30 июня (вт).
Фаджр 01:02 | Восход 03:03 | Зухр 11:48 | Аср 17:35 | Магриб 20:32 | Иша 22:02.
Пояснение к столбцам (в исламской традиции).
Утренний намаз (Фаджр) — начинается с появлением истинного рассвета (завершение сухура). В таблице указано время наступления Фаджра и одновременно окончание приёма пищи (имсак). Совершать намаз нужно после этой минуты, но до восхода солнца.
Восход (Шурук) — момент появления солнечного диска над горизонтом. С этого времени утренний намаз запрещён.
Зенит — положение солнца в наивысшей точке (около
Зухр (полуденный намаз) — начинается после того, как солнце минует зенит.
Аср (послеполуденный намаз) — по ханафитскому мазхабу (наиболее распространённому в Татарстане) начинается, когда тень предмета становится в два раза больше его длины. В таблице указано начало этого времени.
Магриб (вечерний намаз) — наступает сразу после захода солнца. Это также время разговения (ифтар) во время поста.
Иша (ночной намаз) — начинается после исчезновения вечерней зари (красного послесвечения) и длится до полуночи.
Особенности июня в Казани: белые ночи и короткая ночь.
Из-за высоких широт в июне ночное время минимально — от заката до рассвета проходит всего 4−5 часов. Фаджр наступает уже в начале первого часа ночи, а Иша — до 22:00. Верующим рекомендуется:
Уточнять расписание в мечетях (особенно в период с 10 по 25 июня, когда самые короткие ночи).
Использовать приложения-напоминания (например, «Муслим-про», «1Namaz»), но сверять их с официальным расписанием ДУМ РТ.
В сомнительных случаях (сильная засветка неба) можно начинать молитву на 5−10 минут позже расчётного времени Фаджра.
Где ещё можно уточнить время?
Официальный сайт Духовного управления мусульман Республики Татарстан (dumrt.ru).
Местные мечети Казани — например, мечеть «Аль-Марджани» (ул. Каюма Насыри, 17) или мечеть «Кул-Шариф».