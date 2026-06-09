Время намаза на июнь 2026 года в Казани: полное расписание для всех молитв

Да, для Казани составлено подробное расписание намазов на весь июнь 2026 года с учётом географических особенностей и наступления белых ночей. В этом месяце время утреннего намаза (Фаджр) наступает очень рано (около 1 часа ночи), а ночной (Иша) — около 21:30—22:00 . Ниже приводится полная таблица на 30 дней — с 1 по 30 июня.