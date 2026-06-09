Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миронов предложил увеличивать пенсионный стаж женам участников СВО с детьми

Миронов предложил засчитывать в стаж женщины время, проведенное мужем на фронте.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил засчитывать в страховой пенсионный стаж женщины с детьми время, проведенное мужем на фронте.

«Наша фракция разрабатывает новую инициативу, основанную на обращениях граждан. Мы предлагаем увеличивать стаж неработающим женам участников СВО, воспитывающим несовершеннолетних детей. Суть проста: сколько времени супруг провел на фронте, столько женщине засчитывается дополнительно в стаж», — сказал Миронов РИА Новости.

По его словам, пока мужья находятся на СВО, жены зачастую не могут работать, они занимаются домом, детьми, и, соответственно, женщины теряют стаж.

«Но воспитание детей — это тоже работа. И особенно непросто она дается, когда семья ждет с фронта отца и мужа. Время этого тяжелого ожидания супругам защитников Родины нужно засчитывать в страховой стаж», — считает лидер партии.