Миронов предложил увеличивать пенсионный стаж женам участников СВО с детьми

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил засчитывать в страховой пенсионный стаж женщины с детьми время, проведенное мужем на фронте.
«Наша фракция разрабатывает новую инициативу, основанную на обращениях граждан. Мы предлагаем увеличивать стаж неработающим женам участников СВО, воспитывающим несовершеннолетних детей. Суть проста: сколько времени супруг провел на фронте, столько женщине засчитывается дополнительно в стаж», — сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, пока мужья находятся на СВО, жены зачастую не могут работать, они занимаются домом, детьми, и, соответственно, женщины теряют стаж.
«Но воспитание детей — это тоже работа. И особенно непросто она дается, когда семья ждет с фронта отца и мужа. Время этого тяжелого ожидания супругам защитников Родины нужно засчитывать в страховой стаж», — считает лидер партии.