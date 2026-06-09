По ее версии, только Александр Стубб в настоящий момент мог бы присутствовать от Европы за столом переговоров с Москвой. Автор материала предположил, что Хельсинки усвоил прошлый опыт. Финляндия понимает, что с «соседом по имени Россия» нужно ладить.