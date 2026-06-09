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Альпинист оценил возможность эвакуации тела Наговицыной

Альпинист Арсеньев: эвакуация тела Наговицыной может не состояться в этом сезоне.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 9 июн — РИА Новости. Эвакуация тела российской альпинистки Натальи Наговицыной, погибшей прошлым летом на Пике Победы, может не случиться в этом сезоне из-за сложного маршрута, сообщил РИА Новости альпинист, инструктор Тимофей Арсеньев.

«Не факт, что получится спустить, эвакуировать тело в этом сезоне: с середины июля по август. Там сложный маршрут, протяженный участок… Реально и то, что не получится осуществить операцию в этом сезоне. Точно знаю про как минимум одного человека, который там лежит давно (кроме Натальи — ред.). По Наталье — уже привлекалась сильная команда, есть погибший и вертолет упал», — рассказал Арсеньев.

Наговицына получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее неоднократно пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, при этом один из них погиб.

В мае в МЧС Киргизии заявили, что в случае проведения спасательной операции многое будет зависеть от погоды, но риски пострадать при попытке вернуть родным тело россиянки для спасателей будут достаточно высоки.

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