Альпинист оценил возможность эвакуации тела Наговицыной

ПЕРМЬ, 9 июн — РИА Новости. Эвакуация тела российской альпинистки Натальи Наговицыной, погибшей прошлым летом на Пике Победы, может не случиться в этом сезоне из-за сложного маршрута, сообщил РИА Новости альпинист, инструктор Тимофей Арсеньев.
«Не факт, что получится спустить, эвакуировать тело в этом сезоне: с середины июля по август. Там сложный маршрут, протяженный участок… Реально и то, что не получится осуществить операцию в этом сезоне. Точно знаю про как минимум одного человека, который там лежит давно (кроме Натальи — ред.). По Наталье — уже привлекалась сильная команда, есть погибший и вертолет упал», — рассказал Арсеньев.
Наговицына получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее неоднократно пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, при этом один из них погиб.
В мае в МЧС Киргизии заявили, что в случае проведения спасательной операции многое будет зависеть от погоды, но риски пострадать при попытке вернуть родным тело россиянки для спасателей будут достаточно высоки.