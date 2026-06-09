Омуля в Байкале стало больше: причины роста популяции неожиданны — дело не в запрете

IrkutskMedia, 9 июня. Ученые из Иркутска провели экспедицию по учету омуля в Байкале. В конце мая сотрудники Лимнологического института СО РАН впервые в этом году исследовали популяцию нагульного стада рыбы на Селенгинском мелководье. Рейс выполнило научно-исследовательское судно «Г. Ю. Верещагин».
Как сообщили в тг-канале (18+) Иркутского филиала СО РАН, исследования провели на площади более 140 тысяч га. В сборе данных был задействован гидроакустический комплекс «Эхо Байкал». По результатам исследования, ученые установили, что омуль распространен равномерно по всему участку — от Посольского сора до мыса Облом.
Также сотрудники института определили зоны скопления наиболее крупных особей, что важно для оценки структуры популяции. В настоящее время численность рыбы заметно выросла. По мнению ученых, увеличение количества омуля может быть связано со значительным пополнением стада молодью поколения 2024 года. Кроме того, вырос средний возраст рыб в популяции.
Ранее агентство сообщало, что ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, который находится в ведении Росрыболовства, каждый год проводят экспедиции для оценки состояния запасов байкальского омуля. Согласно данным исследований, в результате принятых мер биомасса омуля увеличилась с 7,5 тысячи тонн в 2017 году примерно до 11 тысяч тонн в 2025 году.