Омуля в Байкале стало больше: причины роста популяции неожиданны — дело не в запрете

Ранее агентство сообщало, что ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, который находится в ведении Росрыболовства, каждый год проводят экспедиции для оценки состояния запасов байкальского омуля. Согласно данным исследований, в результате принятых мер биомасса омуля увеличилась с 7,5 тысячи тонн в 2017 году примерно до 11 тысяч тонн в 2025 году.