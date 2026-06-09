Покупатели пожаловались на тараканов и испорченные продукты в новосибирском «Магните»

Это уже не первая жалоба на данную точку и другие магазины сети. Ранее, 7 июня, жительница пожаловалась на филиал на улице Даргомыжского, 8а. Она рассказала, что в магазине — антисанитария, банки с капустой вздуты и прилипли к грязным полкам, а цена на кофе на кассе оказалась вдвое выше указанной на стеллаже. Женщина отметила, что жаловалась ещё в марте, однако спустя четыре месяца ничего не изменилось: «Даже полки с лета никто не помыл».