Жители Хабаровского края могут подать заявку в отряд космонавтов через госуслуги

Такая возможность есть у жителей всех регионов. Требования: отличное здоровье, высшее образование, рабочий стаж от 3 лет, возраст до 35 лет, рост — 150−190 см, вес 50−90 кг. Всего с начала года онлайн-сервис «Роскосмоса» на «Госуслугах» привлек около 11 тысяч черновиков заявлений. 76% — мужчины, 24% — женщины. Самый младший претендент — 19 лет, старший — 35 лет. Заявки принимаются до 30 июня. После комиссия пригласит допущенных кандидатов в Центр подготовки космонавтов для проверки навыков, психологии и физподготовки.