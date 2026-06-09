Мать простила: суд закрыл дело по факту гибели ребёнка на складе брёвен

Предпринимателю вменили часть 1 статьи 109 УК РФ (по факту причинения смерти по неосторожности). Однако в ходе разбирательства мать погибшего подала ходатайство о прекращении дела. Она подтвердила: обвиняемый полностью возместил материальный и моральный ущерб, принёс искренние извинения, и она не имеет к нему претензий.