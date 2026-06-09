Мать простила: суд закрыл дело по факту гибели ребёнка на складе брёвен

В Арсеньеве суд прекратил уголовное преследование индивидуального предпринимателя, по вине которого погиб 12-летний ребёнок. Основание — примирение с матерью мальчика, сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы Приморья.
Трагедия случилась 22 марта 2026 года на улице Вокзальной. Бизнесмен организовал складирование пилёных брёвен на земельном участке без ограждения, предупреждающих знаков и ограничения доступа. Мальчик проник на территорию, забрался на штабель, конструкция рухнула — брёвна придавили ребёнка насмерть.
Предпринимателю вменили часть 1 статьи 109 УК РФ (по факту причинения смерти по неосторожности). Однако в ходе разбирательства мать погибшего подала ходатайство о прекращении дела. Она подтвердила: обвиняемый полностью возместил материальный и моральный ущерб, принёс искренние извинения, и она не имеет к нему претензий.
Суд учёл: мужчина не судим, впервые совершил преступление небольшой тяжести. Этого оказалось достаточно, чтобы удовлетворить ходатайство потерпевшей. Уголовное дело прекращено за примирением сторон, бизнесмен освобождён от ответственности.