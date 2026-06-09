Хабаровск 9 июня прогреется до + 22 градусов

По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 9 июня опасных метеорологических явлений в Хабаровском крае не прогнозируется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
В городе Хабаровске ночь пройдёт без существенных осадков, днём возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью ожидается от +9 до +11 градусов, днём — от +20 до +22 градусов. Скорость северного ветра составит 3−10 м/с.
В южных районах местами ожидается кратковременный дождь. Температура ночью прогнозируется от +7 до +12 градусов, днём — от +18 до +23 градусов. Ветер западный, со скоростью 4−9 м/с.
В центральных районах края существенных осадков не ожидается, за исключением Советско Гаванского и Ванинского муниципальных районов — там возможен кратковременный дождь. Ночью температура составит от +1 до +12 градусов, днём — от +10 до +25 градусов. Ветер будет дуть с северных направлений со скоростью 5−11 м/с.
В северных районах существенных осадков также не ожидается. В районе имени П. Осипенко прогнозируется небольшой дождь, в Тугуро Чумиканском МР и Охотском МО ночью возможен небольшой дождь. Температура ночью будет от +1 до +11 градусов, днём — от +6 до +27 градусов. Ветер восточный и юго восточный, со скоростью 4−11 м/с.
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